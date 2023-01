Nuovo annuncio di Amadeus al Tg1 per Sanremo 2023: a una settimana esatta dalla notizia del trio Al Bano – Morandi – Ranieri superospite della seconda serata del Festival, il Direttore Artistico prende un po’ di spazio all’edizione delle 13,30 di domenica 15 gennaio per annunciare urbi et orbi che Paola Egonu sarà la co-conduttrice di terza serata di giovedì 9 gennaio e Chiara Francini sarà la co-conduttrice della quarta serata, quella di venerdì 10 gennaio. In più annunciati i Black Eyed Peas ospiti di mercoledì 8 gennaio, la prima serata che vedrà tutte e 28 le canzoni in gara: un ritorno degli ospiti internazionali al Festival. Una sfida anche per gli autori.

Si chiude così il giro dei nomi delle co-conduttrici: il cast di conduttori è quindi completo, con Amadeus e di Gianni Morandi accompagnati la prima sera da Chiara Ferragni, nella seconda da Francesca Fagnani, nella terza da Paola Egonu, nella quarta da Chiara Francini e nella quinta e ultima ancora da Chiara Ferragni.

Altro annuncio poi previsto per domani mattina a Viva Rai 2! e ancora nel corso della settimana: mancano eventuali altri ospiti e anche i ‘comici’, sempre che Amadeus voglia mantenere l’angolo comedy (o dramedy) nel Festival.

Ormai Amadeus ha deciso di fare delle briciole alla Pollicino il modello di comunicazione per il più importante evento televisivo e musicale italiano, con una predilezione per i pranzi della domenica degli italiani – e i turni festivi di agenzie e quotidiani -, adesso allietati dalle pillole di Festival che arrivano dal Direttore Artistico, che in questi anni ci ha abituato a una comunicazione centellinata – a mo’ di goccia cinese – da dicembre a febbraio. Se consideriamo che quest’anno – forte dell’incarico biennale che lo terrà all’Ariston di certo fino a Sanremo 2024 – le prime notizie sul Festival sono arrivate a giugno, con l’annuncio del doppio impegno di Chiara Ferragni, co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata del Festival, diciamo che di questo Sanremo 2023 si parla da più di sei mesi, a cadenza quasi regolare.

A questo punto, messe da parte le tradizionali conferenze stampa pre-Festival, aspettiamo almeno un incontro con domande e risposte per la settimana precedente il Festival o, al più tardi – come ultimo appello – quella della vigilia, attesa per lunedì 6 febbraio direttamente a Sanremo.

Intanto il giro d’Italia dei conduttori continua con i promo che vedono protagonisti i conduttori, Amadeus e Gianni Morandi, impegnati nella lunga maratona che li porterà all’Ariston. Una maratona come quella che attende i telespettatori delle cinque serate. Intanto guardiamo già al prossimo Festival: chissà che non si arrivi a una conduzione pienamente di coppia mista, diversa, rappresentativa: gli Eurovision Song Contest – anche quello italiano – possono ispirare… Nel frattempo guardiamo a questo Sanremo 2023: domani, lunedì 16 gennaio, è tempo di pre-ascolti. Ne parleremo presto. Per ora, buona domenica.