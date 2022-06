Come annunciato lo scorso 2 maggio, Amadeus comunicherà ufficialmente le principali novità riguardanti il Festival di Sanremo 2023 nell’edizione serale del Tg1.

Amadeus presente in studio nell’edizione serale che ha visto il debutto di Giorgia Cardinaletti, ha annunciato ufficialmente il nome della prima co-conduttrice con cui condividerà il palco del Teatro Ariston di Sanremo:

Sono contento di essere qui in studio per il tuo esordio al Tg1, in bocca al lupo a te. Sono contento anche perché ho un annuncio importante da fare, anche se è giugno. Grazie alla Rai, all’amministratore delegato Carlo Fuortes e al direttore Stefano Coletta, avendo avuto il mandato a marzo, ho avuto modo di iniziare a lavorare subito al Festival di Sanremo. Il regolamento è stato già pubblicato, sto cominciando ad ascoltare le canzoni, sia dei giovani che dei big e posso già fare il primo annuncio il 20 giugno. Da oggi, inizia ufficialmente il gemellaggio Sanremo-Tg1.