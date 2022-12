Amadeus e Gianni Morandi sono stati di parola. Il primo spot promozionale per il Festival di Sanremo 2023 è realtà e quale occasione migliore per vederlo in prima visione nell’intervallo della finale Argentina-Francia del Campionato Mondiale di Calcio 2022?

Preannunciato durante la finale di Sanremo Giovani, conduttore e co-conduttore hanno anticipato quale sarebbe stata la scena creata per la sequenza di spot che vedremo a partire da oggi, domenica 18 dicembre 2022.

Lo hanno fatto con una gag in cui Morandi propone ad Amadeus un lungo giro d’Italia in tappe. Amadeus gli risponde di aver già preso impegni (guardare la finale del Mondiale), ma alla fine cede alle lusinghe del suo compagno di viaggio.

Sanremo 2023, il primo promo a Napoli

Amadeus e Gianni Morandi iniziano il giro d’Italia da Napoli, esattamente dal lungomare della città partenopea. Tenuta da corsa e pettorina con il numero 73 (le edizioni di Sanremo) bello in vista, prima di iniziare la corsa i due protagonisti della prossima edizione scambiano due parole:

Gianni Morandi: “Allora Ama, Sei pronto?”

Amadeus: “Sì, sono pronto ma scusami, mi vuoi dire perché lo facciamo?”

G.M: “Quando tu mi hai invitato per venire a Sanremo con te, cosa ti ho risposto?”

A.: “Che venivi di corsa”

G.M.:”E allora? Andiamo dai! Su!”

A.: “Ma è un modo di dire ‘venire di corsa‘”

I due partono, accompagnati dai sostenitori che li incitano nel percorso “Dai forza ragazzi!”. Morandi vuole percorrere tutto il lungomare, “Sai quanto è lungo prima di arrivare a Sanremo?” dice Amadeus incontrando il cartello dei chilometri mancanti (868) alla città dei fiori.

Il 73° Festival della Canzone Italiana andrà in onda su Rai 1 da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023.