Appuntamento per stasera, 16 dicembre, con Sanremo Giovani 2022. A condurre il direttore artistico e conduttore, Amadeus, e sul palco si esibiranno i 12 finalisti. Solo 6 potranno essere promossi e avere il pass per il Festival di Sanremo 2023, per gareggiare con i 22 Big annunciati qualche settimana fa. Noi di TvBlog seguiremo la diretta con il nostro consueto liveblogging.

Sanremo Giovani 2022, chi sono i 12 cantanti finalisti

Ecco chi sono i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2022. 8 sono quelli scelti dalla Commissione Musicale di Sanremo, presieduta da Amadeus, in qualità di Direttore Artistico del Festival, e composta dalla ViceDirettrice Intrattenimento Prime Time Federica Lentini, dall’autore Massimo Martelli e dal maestro Leonardo De Amicis. A loro si aggiungono i 4 provenienti da “Area Sanremo”, selezionati a fine novembre sempre dalla stessa commissione dopo il lavoro di selezione della Commissione di Valutazione di Area Sanremo 2022 composta da Lavinia Iannarilli, Paolo Biamonte e Sergio Rubino.

I 4 finalisti provenienti da Area Sanremo sono:

COLLA ZIO, “Asfalto (Milano)

FIAT 131, “Pupille” (Rende – CS)

NOOR, “La tua Amélie” (Urbino)

Romeo & Drill, “Giorno di scuola” (Roma)

Vediamo, dunque, gli altri 8 finalisti sono:

gIANMARIA – “La città che odi” (Vicenza)

Giuse The Lizia – “Sincera” (Palermo)

Maninni – “Mille Porte” (Bari)

Mida – “Malditè” (Caracas)

OLLY – “L’anima balla” (Genova)

Sethu – “Sottoterra” (Savona)

Shari – “Sotto Voce” (Monfalcone – GO)

Will – “Le cose più importanti” (Vittorio Veneto – TV)

Presenti anche i 22 cantanti Big annunciati da Amadeus

Ecco i 22 cantanti Big in gara, ospiti di questa serata. In diretta sveleranno il titolo della loro canzone inedita in gara a Sanremo 2023. A loro si aggiungeranno, come già anticipato, i 6 vincitori di Sanremo Giovani che scopriremo questa sera, in diretta su Rai 1.

Sanremo Giovani 2022, dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire la diretta su Rai 1 e in streaming su Raiplay. Noi di TvBlog, inoltre, seguiremo lo show con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto, dalle 21.20 circa.