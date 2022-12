Modà a Sanremo 2023: a dare l’annuncio è stato Amadeus oggi nell’edizione delle 13:30 del Tg1. La band, nata nei primi anni duemila, torna così all’Ariston, a distanza di 10 anni dall’ultima partecipazione.

Modà a Sanremo 2023: le partecipazioni tv

La band, che di fatto ha conosciuto la sua prima popolarità nel 2005 con la partecipazione nella sezione Giovani di Sanremo, non ha mai avuto particolari esperienze televisive, se non quelle legate alle partecipazioni promozionali delle proprie uscite discografiche e allo stesso Festival.

Modà a Sanremo 2023: i precedenti a Sanremo

La band, come già ricordato, ha esordito al Festival della canzone italiana nel 2005, partecipando nella sezione Giovani, dove sono stati eliminati subito, esibendosi nella terza serata con la canzone Riesci a innamorarmi. La loro successiva partecipazione risale invece al 2011, quando arrivano all’Ariston per duettare con Emma, in gara fra i Big, nella canzone Arriverà, con la quale sfiorano la vittoria, posizionandosi secondi, alle spalla solo di Roberto Vecchioni. L’ultima partecipazione ad ora dei Modà al Festival di Sanremo risale al 2013, quando tornarono in gara, classificandosi questa volta terzi, con la canzone Se si potesse non morire, che avevano presentato in tandem con Come l’acqua dentro il mare. I Modà hanno dunque già ben tre partecipazioni all’attivo nella competizione canora, che quest’anno vedrà diversi artisti che hanno calcato il palco dell’Ariston in passato tornare nella cittadina ligure (qui il cast annunciato da Amadeus).