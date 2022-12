Amadeus annuncia i Big di Sanremo 2023 in diretta nell’edizione del Tg1 di domenica 4 dicembre 2022. L’appuntamento è stato dato qualche giorno fa dal direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana in occasione di un incontro durante la Milano Music Week. L’appuntamento con le anticipazioni del Festival durante il Tg1 sta diventando un marchio di fabbrica della gestione festivaliera di Amadeus, che ha inaugurato questa (ormai) consuetudine lo scorso anno per contrastare le anticipazioni pubblicate da un noto settimanale. Era il 3 dicembre 2021 quando Amadeus si collegò con Francesco Giorgino ma quella volta era l’edizione delle 20.30 e possiamo rivedere quel momento nelle clip di RaiPlay.

Ci si aspetta anche anche quest’anno Amadeus dia solo i nomi dei cantanti/artisti Big in gara a Sanremo 2023, divisi in due gruppi da 11, in modo da tenere alta l’attenzione durante l’edizione del Tg1, per la gioia della direttrice Monica Maggioni. I titoli delle canzoni dovrebbero essere annunciati, invece, durante la finale di Sanremo Giovani 2022, in programma venerdì 16 dicembre in prima serata su Rai 1. Ci si aspetta che i 22 Big sfilino sul palco del Casinò di Sanremo per presentarsi al pubblico e annunciare il nome della canzone in gara.

I rumors che hanno preceduto, come vuole la tradizione, l’annuncio ufficiale sono stati ricchi di nomi noti della musica italiana: tra loro Giorgia, Marco Mengoni, Elodie, Francesca Michielin (per la quale sarebbe un terzo anno consecutivo, prima in gara, quindi come direttrice dell’orchestra per Emma lo scorso anno), la reunion di Paola e Chiara, giusto per farne alcuni. Si parla anche di una presenza in gara di un mostro sacro della canzone italiana come Gino Paoli – che con Il cielo in una stanza nel 1960 rivoluzionò la forma-canzone in Italia – e di Nada. C’è chi scommette anche sul ritorno di Colapesce Dimartino e Madame, che hanno segnato con le loro canzoni l’edizione 2022, e Levante, sul palco dopo la nascita della figlia Alma Futura e in gara l’ultima volta nel 2020 con Tikibombom.

Sanremo 2023, Big

Tutto pronto per l’annuncio: aspettiamo solo i 22 nomi da Amadeus.