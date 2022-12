Giorgia a Sanremo 2023 è uno dei nomi che più di altri era stato dato per certo alla vigilia. I rumors sul ritorno di Giorgia al Festival di Sanremo si sono concretizzati nelle ultime settimane, complice anche il lancio di un nuovo album da cui è stato tratto Normale, scritta da Mahmood e che uscirà prossimamente. A questo punto dopo Sanremo.

Giorgia a Sanremo 2023: le partecipazioni tv

Difficile sintetizzare le varie partecipazioni tv di Giorgia: va detto che non è mai stata giudice in un talent show, ma ne è stata spesso ospite. L’ultima di queste risale a qualche settimana fa, quando è stata sul palco di X Factor 2022 in occasione del quarto live show, lo scorso 17 novembre. L’ospitata più recente, a pochissimi giorni dall’annuncio ufficiale della sua partecipazione a Sanremo 2023, è quella fatta a Propaganda Live di venerdì 2 dicembre, dove ha cantato il nuovo singolo e ha quasi condotto la prima parte del programma.

Più che come conduttrice tv, Giorgia si è cimentata con la conduzione radiofonica: nel 2006 ha condotto Radio2 on my mind per tre stagioni.

Giorgia: i precedenti a Sanremo

Con Sanremo 2023, Giorgia raggiunge le cinque partecipazioni in gara al Festival. Le riassumiamo in basso:

Sanremo 1994 – Nuove Proposte: E poi (classificatasi al settimo posto); Sanremo 1995 – Big: Come saprei (Primo posto e anche Premio della Critica); Sanremo 1996 – Big: Strano il mio destino (Terzo posto); Sanremo 2001 – Big: Di sole e d’azzurro (Secondo posto).

Altre partecipazioni si registrano come superospite: è stata a Sanremo 2008 cantando Se stasera sono qui di Luigi Tenco, quindi a Sanremo 2017 con un medley (oltre a essere ‘in gara’ come autrice del brano di Sergio Sylvestre, Con te, col quale duetta), quindi anche l’anno dopo per il Festival 2018 e poi a Sanremo 2019 per festeggiare i suoi 25 anni di carriera.

Diciamo anche che la sua carriera ‘mainstream’ è iniziata con la vittoria a Sanremo Giovani 1993 con la canzone Nasceremo, che le aprì le porte dell’Ariston.