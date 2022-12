Elodie è una delle cantanti in gara del Festival di Sanremo che si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023 con la confermata conduzione di Amadeus assieme a Gianni Morandi e Chiara Ferragni. E’ lo stesso direttore artistico ad aver dato l’annuncio ufficiale della partecipazione di Elodie oggi durante l’edizione delle 13:30 del Tg1.

Durante la serata del 16 dicembre, dedicata a ‘Sanremo Giovani’, la raffinata interprete sarà presente in studio per annunciare il titolo della canzone con cui prenderà parte alla kermesse festivaliera.

Con un video sui proprio social, la cantautrice ha svelato i progetti per il proprio album: un nuovo singolo (quello sanremese), un nuovo album, una docu-serie sulla propria vita, il primo show al Forum di Assago.

Elodie a Sanremo 2023: le partecipazioni in tv

La cantante si fa conoscere dal grande pubblico italiano per la sua partecipazione alla quindicesima stagione di ‘Amici’ (dopo aver preso parte, qualche anno prima, ai casting di ‘X Factor’ conquistando la medaglia d’argento. Nel 2021, Amadeus l’ha scelta come co-conduttrice accanto a lui e Fiorello. E’ stata una delle protagoniste di ‘Celebrity Hunted – Caccia all’uomo’ su Amazon Prime Video. Ha presentato una puntata de ‘Le Iene’ affiancando Nicola Savino. Per il cinema, ha recitato anche, in qualità di attrice, in ‘Ti mangio il cuore’.

Le Iene Le Iene: Elodie e Federica Pellegrini conduttrici

Elodie: i precedenti a Sanremo

Elodie ha partecipato, nella categoria Big, per ben due volte al Festival della canzone italiana. Nel 2017, portò in gara, ‘Tutta colpa mia’, una canzone scritta, tra gli altri, da Emma Marrone che le valse l’ottavo posto. Ci ha riprovato, poi, nel 2020, con ‘Andromeda’, un brano firmato da Mahmood, in qualità di autore, e composto e prodotto da Dardust.