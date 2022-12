Levante è tra gli artisti partecipanti a Sanremo 2023. L’annuncio è arrivato da Amadeus durante il Tg1 ore 13:30 di domenica 4 dicembre 2022 in occasione della lista dei Big che vedremo dal 7 all’11 febbraio 2023 sul palco del teatro Ariston di Sanremo.

Levante a Sanremo 2023, le partecipazioni in TV

Pochi anni dopo la pubblicazione del suo primo album, Manuale Distruzione, che le dà la popolarità, Levante è stata ospitata in programmi musicali come il Summer Festival del 2015 in onda su Canale 5 per presentare il suo brano Ciao per sempre. Nel 2017 partecipa a CHe tempo che fa per presentare il suo terzo album Nel caos di stanze stupefacenti e nello stesso anno partecipa al concertone del primo Maggio 2017 in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, trasmesso in diretta su Rai 3.

A poca distanza, il 19 maggio, viene ufficializzato il suo nome come giudice dell’undicesima edizione di X Factor, su Sky Uno e nel 2018 viene selezionata da Sky Arte per la produzione Sky Arte Sessions, in cui esegue alcuni dei suoi brani più conosciuti insieme alla sua band.

Levante a Sanremo 2023, i precedenti a Sanremo

Per Levante c’è solo un precedente, il suo esordio sul Teatro Ariston di Sanremo è avvenuto al primo Festival targato Amadeus, nel 2020. Ha portato il brano Tikibombom classificandosi dodicesima. Il brano viene apprezzato dalle radio che lo ha programmato in alta rotazione e portandolo a posizioni importanti nella classifica dei brani più trasmessi.

In un’intervista al Corriere della sera dichiarò a proposito del suo brano:

“C’è la mia visione, la descrizione delle loro fragilità, e poi quella che il mondo ha di loro. È una lettera rassicurante per dire che la diversità è ricchezza. Canto di chi resta indietro ma anche di chi vuole rimanerci, gli ultimi con orgoglio, quelli che si sentono poco capiti, messi in disparte ma si sanno fare forza“.