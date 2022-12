Gianluca Grignani a Sanremo 2023 è il ritorno che non ti aspetti, ma che in molti speravano dopo averlo visto lo scorso anno in coppia con Irama nella serata delle Cover per una versione non facile de La mia storia tra le dita. Un’esibizione, la loro, piuttosto movimentata, che ha diviso pubblico e critica. Ma ora Grignani ha l’occasione di riportare la propria musica all’Ariston su invito del Direttore Artistico Amadeus. Per lui è la sesta partecipazione tra i Big, dopo la prima nel 1995 nella Categoria Nuove Proposte con Destinazione Paradiso: non vinse, ma conquistò il pubblico più giovane.

Gianluca Grignani a Sanremo 2023: le partecipazioni tv

Non si può dire che Gianluca Grignani ami apparire in tv. Nel 2011, però, è stato tutor per il talent show Star Academy, in onda su Rai 2 e tratto dal format olandese omonimo che però aveva avuto già un primo tentativo di adattamento italiano nel 2002 come Operazione trionfo. Sempre nel 2011 scrisse Un livido sul cuore per Jessica Mazzoli, concorrenti di X Factor 5.

Gianluca Grignani: i precedenti a Sanremo

Come detto, con Sanremo 2023 Gianluca Grignani colleziona la sua settima partecipazione al Festival, di cui una come Nuova Proposta e 6 come Big. Vediamo la sua ‘storia’ da concorrente:

Sanremo 1995, categoria Nuove Proposte: Destinazione Paradiso (6° posto) Sanremo 1999, Campioni: Il giorno perfetto (13°posto) Sanremo 2002, Campioni: Lacrime dalla Luna (12° posto) Sanremo 2006, Campioni: Liberi di sognare (non in finale) Sanremo 2008, Campioni: Cammina nel sole (8° posto) Sanremo 2015, Campioni: Sogni infranti (8° posto)

A queste partecipazioni in gara, bisogna aggiungere le presenze all’Ariston in qualità di ospite. La sua prima volta da ospite risale a Sanremo 2012 quando duettò con Pierdavide Carone, in gara e diretto da Lucio Dalla, nella canzone Nanì. Dieci anni dopo torna ospite a Sanremo 2022, questa volta per duettare con Irama nella serata delle Cover: la scelta cade su La mia storia tra le dita.