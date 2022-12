Mara Sattei è una delle artiste partecipanti a Sanremo 2023. L’annuncio è arrivato da Amadeus durante il Tg1 ore 13:30 di domenica 4 dicembre 2022 in occasione della lista completa dei 22 Big che vedremo dal 7 all’11 febbraio 2023 sul palco del teatro Ariston di Sanremo.

Mara Sattei a Sanremo 2023: le partecipazioni tv

I primi passi nel mondo della musica li ha mossi grazie alla partecipazione nel talent show di Canale 5 Amici. La sua entrata risale al 2013, dunque nella tredicesima edizione. Con il suo talento riesce ad accedere alla fase serale del programma, ma viene eliminata nella terza puntata del 5 aprile 2014.

Nel 2022 Mara è tornata nello studio di Amici, ma da ospite, insieme a Giorgia per presentare il loro duetto Parentesi.

Dopo l’esperienza ad Amici non ha partecipato ad altri programmi televisivi, negli ultimi anni però, complice il successo avuto grazie ai singoli pubblicati dal 2019 in poi. L’escalation – fino ad ora – ha raggiunto il suo culmine con il tormentone dell’estate 2022 La dolce vita. Il boom in tutte le classifiche ha fatto sì che il suo nome venisse conosciuto a livello popolare. Più volte è stata ospitata in programmi televisivi musicali da ospite tra cui Battiti Live, il Tim Summer Hits o i Tim Music Awards.

Mara Sattei a Sanremo 2023: i precedenti a Sanremo

Per Mara Sattei si tratta della prima volta sul palco di Sanremo come cantante in gara. Il suo nome era circolato più volte nella rosa dei possibili big per Sanremo. Nel luglio 2022, durante il Giffoni Film Festival, rispondendo ad una domanda rivolta proprio all’ipotesi di partecipazione alla kermesse canora rispose:

“Partecipare a Sanremo? Mi piacerebbe, aspetto il brano giusto. Vedremo. Il team dietro un’artista è fondamentale e con la Machete (sua casa discografica, ndr) ho trovato una famiglia, una famiglia che mi è sempre stata vicina. Siamo un super team“.