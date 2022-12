I Cugini di campagna sono tra gli artisti partecipanti a Sanremo 2023. L’annuncio è arrivato da Amadeus durante il Tg1 ore 13:30 di domenica 4 dicembre 2022 in occasione della lista completa dei 22 Big che vedremo dal 7 all’11 febbraio 2023 sul palco del teatro Ariston di Sanremo.

I Cugini di Campagna: le partecipazioni in TV

Non solo musica, i Cugini di campagna – in attività dal 1970 – hanno dedicato parte della loro carriera anche al piccolo schermo. Sono stati spesso ospiti in programmi musicali come I migliori anni, la premiata ditta li volle nella terza edizione di Premiata Teleditta 3. Alcuni dei 4 componenti in passato hanno partecipato a show, fiction, film e anche reality show. In particolare nel 2006 Ivano e Silvano Michetti sono stati concorrenti della terza edizione de La fattoria, su Canale 5. Nel 2008 sono comparsi in un episodio della fiction I Cesaroni come guest star. Nel 2018 hanno partecipato al film Din Don – Una parrocchia per due.

Lo scorso capodanno sono stati ospitati proprio da Amadeus a L’anno che verrà 2021/22. Quest’anno si sono esibiti a Il cantante mascherato in qualità di ospiti duettando con la maschera della Volpe (sotto il quale c’era Paolo Conticini) cantando Zitti e Buoni dei Maneskin (brano vincitore a Sanremo 2021).

Silvano Michetti e Nick Luciani sono stati naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, uno di loro però (Silvano) è stato squalificato dopo poche ore dall’entrata in gioco per aver pronunciato una bestemmia non appena messo piede sull’Isola. Nick, invece, è arrivato sino alla semifinale del programma.

I Cugini di Campagna: i precedenti a Sanremo

Non hanno mai partecipato a Sanremo, ma da anni speravano in una convocazione tra i Big. Ne parlarono nel 2021 durante il programma Trends and Celebrities su RTL 102.5 News in occasione del cinquantennale del loro celebre brano Anima Mia: “Ci andremmo volentieri, quel palco spetta anche a noi, soprattutto come ospiti” e invece saranno addirittura in gara.