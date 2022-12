Madame a Sanremo 2023: a dare l’annuncio è stato Amadeus nel corso dell’edizione delle 13:30 del Tg1. Per la giovane cantante si tratta di un ritorno a due anni di distanza dalla sua prima partecipazione al Festival, avvenuta quindi sempre sotto la direzione artistica di Amadeus.

Madame a Sanremo 2023: le partecipazioni tv

Madame, dopo la partecipazione alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, ha preso parte alla Notte della Taranta sia nell’edizione 2021, sia nell’edizione 2022. Se il primo anno ha ricoperto il ruolo di maestro concertatore, quest’anno ha invece affiancato Gino Castaldo nella conduzione dell’evento. Lo scorso anno è stata anche uno dei volti femminili che hanno accompagnato Nicola Savino nella conduzione di Le Iene, portando in particolare nel programma di Davide Parenti un monologo sull’ansia e l’autostima.

Madame a Sanremo 2023: i precedenti a Sanremo

Madame, come già ricordato, ha all’attivo una partecipazione al Festival risalente al 2021, quando portò sul palco dell’Ariston la canzone Voce, con la quale si classificò ottava. Questa volta probabilmente parteciperà alla kermesse con qualche aspettativa in più, soprattutto in relazione al piazzamento, anche se si annuncia già una competizione decisamente agguerrita data la caratura dei nomi annunciati quest’oggi da Amadeus (qui per leggere il cast completo).