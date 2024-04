Morto un Papa se ne fa un altro. E’ fin troppo facile rispolverare questo vecchio aforisma per voltare pagina -fronte Rai- dopo la decisione di Amadeus di non voler rinnovare il contratto con la televisione pubblica che gli era stato proposto. Alla fine della fiera si è riusciti, da ambo le parti va detto, a chiudere questa collaborazione nel migliore dei modi. Un po’ come proprio queste colonne auspicavano. Certamente ci saranno stati fra Rai e Amadeus degli spigoli da affrontare, come accade ovunque. Ma chiudere un rapporto di lavoro, sopratutto se punteggiato dagli enormi successi di cui tutti siamo testimoni, in maniera cordiale, come accaduto oggi, è cosa buona e giusta.

Marco Liorni ad Affari tuoi

Eccoci dunque a pensare al domani, di cui al momento, giusto per citare un’altra celebre frase, non v’è certezza. Le idee però iniziano a circolare. Partiamo dal capitolo più importante, che non è assolutamente il Festival di Sanremo, ma l’access prime time di Rai1. Nella fattispecie quel Affari tuoi, che riportato in video -senza troppa convinzione va detto- sia dalla Rai che da Amadeus stesso, ha fatto e sta facendo ascolti pazzeschi. Bene, per la conduzione di Affari tuoi la persona giusta risponde al nome di Marco Liorni.

La maturità artistica di Marco Liorni

Marco è ormai un conduttore navigato. E’ entrato nelle case degli italiani con educazione ed umiltà e anche per una questione meramente anagrafica, lui è la persona giusta per entrare nel mood di un programma come Affari tuoi. Che grazie proprio alla “cura Amadeus” è diventato un people show e non più solamente un game. Affari tuoi è la scoperta dell’Italia e degli italiani, esattamente come lo è C’è posta per te. Per condurre questi programmi devi “entrare” nelle storie della gente e creare un flusso empatico che, con il pretesto del gioco, inneschi un percorso che vada ad avvolgere il telespettatore in un abbraccio figurato con i due concorrenti.

L’Eredità per Stefano De Martino

Per fare questo Marco Liorni è la persona perfetta. Dopo la grande palestra di Reazione a catena ed ora dell’Eredità, esperienze queste baciate da ottimi ascolti, è pronto per il grande salto nell’access di Rai1. Per quel che riguarda l’Eredità spazio ad un giovane ed in questo le quotazioni di Stefano De Martino sono in ascesa. Per il conduttore di STEP la conduzione dell‘Eredità appare certamente più adatta rispetto a quella di Affari tuoi.

Il Festival di Sanremo con Conti, Panariello e Pieraccioni

Passando ora al Festival di Sanremo sono fondamentalmente due i candidati all’edizione 2025. Uno è certamente Carlo Conti, che confezionerebbe un Festival con i due suoi grandi amici. Se Amadeus ha potuto contare sull’amico Fiorello, Conti potrebbe chiamare al suo fianco i due suoi grandi amici: Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Per un grande Festival all’insegna della goliardia.

L’opzione Bonolis per Sanremo, in attesa del “Senso della Vita”

L’altra opzione è quella che vedrebbe in campo Paolo Bonolis, che rientrerebbe in Rai dalla porta principale, quella di Sanremo, per poi accasarsi in maniera più stabile nella stagione successiva, 2025-2026 quando potrebbe proporre in Rai nuovi programmi, primo fra tutti quello di cui ci ha accennato proprio a noi di TvBlog. Sganciandosi quindi da quel flusso fotocopia, seppur vincente in termini di ascolti, che lo vede imprigionato da alcuni anni a Mediaset. Una versione riveduta, corretta e adattata ai giorni nostri del Senso della Vita, la domenica sera su Rai3. Oltre naturalmente ad altri progetti televisivi di prime serate d’intrattenimento.