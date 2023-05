Focus ascolti: Affari tuoi, la seconda giovinezza e una scommessa vinta

In molti erano timorosi rispetto a questo ritorno di Affari tuoi nell’access prime time di Rai1. Il timore più ricorrente, era quello relativo al fatto che questo format non potesse ripetere gli straordinari risultati ottenuti nel corso di questa stagione televisiva da Soliti ignoti il ritorno. Invece quei timori alla fine della fiera si sono dimostrati infondati e anzi, Affari tuoi ha pure superato anche le previsioni più ottimistiche, arrivando praticamente a bissare i già ottimi dati del suo predecessore in questa importantissima fascia oraria. Dopo sedici puntate è tempo di iniziare a fare un focus ascolti di questo programma.

Veniamo dunque ai numeri puri di questa prima fase di messa in onda di questa nuova edizione di Affari tuoi. In queste prime 16 emissioni trasmesse il programma made in Endemol ha ottenuto una media del 22,23% di share, pari a 4.455.000 telespettatori, con punte del 25% di share. La puntata meno vista (share) è stata quella del 18 aprile con il 17,87% (su Canale 5 c’erano gli 8 milioni e passa telespettatori di Napoli-Milan) mentre la più vista (valori assoluti) è stata quella di giovedì 27 aprile con 4.811.000 telespettatori, mentre per share quella di sabato 29 aprile con il 25,32%.

Il competitor, ovvero Striscia la notizia, nello stesso periodo di messa in onda di Affari tuoi, ha fatto registrare una media del 17,99% di share pari a 3.575.000 telespettatori, con una punta massima lunedì’17 aprile con il 19,86% e una minima lunedì 1 maggio con il 15,61% di share. Come si vede dunque Affari tuoi supera Striscia la notizia e se qualcuno pensava che con l’arrivo del gioco dei pacchi la forbice fra i due access si assottigliasse è rimasto deluso. Soliti ignoti ha ottenuto nell’anno solare in corso una media del 22,56% di share e 4.733.000 telespettatori, mentre Striscia la notizia da inizio gennaio a oggi ha totalizzato una media del 17,56% di share pari a 3.694.000 telespettatori.

Affari tuoi dunque sostanzialmente fa registrare i medesimi dati di Soliti ignoti e la forbice di Striscia la notizia con il gioco dei pacchi di Endemol è pure sostanzialmente la stessa del gioco delle identità nascoste, parliamo di share. Affari tuoi dunque ha superato questo esame, cosa assolutamente non scontata, grazie alla confezione e al clima che si è instaurato nel programma e grazie ad Amadeus che lo ha saputo creare. Questa edizione del gioco dei pacchi poi viene trasmessa nel medesimo ordine cronologico di registrazione, a differenza del passato, questo per dare un senso di racconto più lineare alla trasmissione. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo è ormai diventato un volto familiare, perfetto per il pubblico di Rai1, sopratutto in quella fascia oraria.

Facile e giusto pensare dunque che nella prossima stagione televisiva la staffetta fra Soliti ignoti Affari tuoi possa avvenire prima di quest’anno, magari già subito dopo il Festival di Sanremo 2024 diretto e condotto da Amadeus. Affari tuoi dunque, con questa nuova serie in access time, ha trovato una sua seconda giovinezza, dimostrandosi pienamente adatto ad occupare quella fascia oraria, dopo i poco brillanti esperimenti in prime time delle passati stagioni televisive.