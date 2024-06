Diciamolo con una canzone: Domani E’ Un Altro Giorno

Ma nonostante tutto io non rinuncio a credere che tu potresti ritornare qui! E come tanto tempo fa ripeto chi lo sa, domani è un altro giorno, si vedrà!

È uno di quei giorni che

ti prende la malinconia

che fino a sera

non ti lascia più.

La mia fede è troppo scossa ormai

ma prego e penso tra di me

proviamo anche con Dio,

non si sa mai.

E non c’è niente di più triste in giornate come queste

che ricordare la felicità!

Sapendo già che è inutile ripetere, chissà,

domani è un altro giorno,

si vedrà!

È uno di qui giorni in cui

rivedo tutta la mia vita

bilancio che non ho quadrato mai!

Posso dire di ogni cosa

che ho fatto a modo mio

ma con che risultati,

non saprei!

E non mi son servite a niente

esperienze e delusioni

e se ho promesso non lo faccio più…

Ho sempre detto in ultimo

ho perso ancora ma,

domani è un altro giorno,

si vedrà!

E’ uno di quei giorni che

tu non hai conosciuto mai,

beato te,si,beato te!

Io di tutta un’esistenza

spesa a dare,dare,dare

non ho salvato niente,

neanche te!

Ma nonostante tutto io

non rinuncio a credere

che tu potresti ritornare qui!

E come tanto tempo fa

ripeto chi lo sa

domani è un altro giorno,

si vedrà!

E oggi non mi importa

della stagione morta

per cui rimpianti adesso non ne ho più!

E come tanto tempo fa

ripeto chi lo sa

domani è un altro giorno, si vedrà!

domani è un altro giorno, si vedrà!

Compositori: Giorgio Calabrese e Jerry Chesnut.

Domani E’ Un Altro Giorno (Ornella Vanoni)