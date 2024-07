Focus ascolti, Affari tuoi stagione 2023-2024 su Rai1

Si è chiusa qualche settimana fa l’esperienza di Amadeus ad Affari tuoi. Il game show campione di ascolti della prima rete della televisione pubblica, che da settembre sarà governato da Stefano De Martino, intento in queste settimane a prendere le misure del format. Andiamo a puntare la nostra lente d’ingrandimento del focus ascolti proprio su Affari tuoi e proprio sulla sua serie appena terminata.

Affari tuoi l’ossigeno del prime time di Rai1

Abbiamo detto più volte che Affari tuoi è stato il vero ossigeno del prime time di Rai1. Grazie al game show di Endemol infatti Rai1 ha vinto a mani basse su Canale 5 nella più importante fascia oraria della giornata televisiva. Quella cioè che raduna davanti ai televisori il maggior numero di telespettatori.

Il dato stagionale e l’età del pubblico

Partiamo subito dal dato medio di questa ultima stagione di Affari tuoi che è stato del 24,44% di share per una media di 5.057.410 telespettatori. La copertura media è stata di 8.646.943 telespettatori per una permanenza monstre del 58,50%. L’età media del pubblico che ha seguito Affari tuoi è stata di 65 anni.

I dati per target e gli share per fasce d’età

Entriamo ora però nel dettaglio dei dati dei vari target partendo dalle percentuali di share per sesso. Ascolti più alti per il pubblico femminile con uno share del 28% a fronte del 20% per quel che riguarda il pubblico maschile. Per età abbiamo il 33% di share fra gli over 65. Segue il 22% della fascia 15-24 anni. Abbiamo poi share attorno al 20% nelle fasce 15-19 e 25-34 anni.

Il livello d’istruzione e le classi socio economiche

Veniamo ora al livello d’istruzione con il 39% dell’elementare ed il 24% della media inferiore. Livelli più bassi per i livelli d’istruzione più alti, con il 17% dell’universitaria ed il 20% della media superiore. Per classi socio economiche riscontriamo share più alti nella classi basse. Nel dettaglio riscontriamo il 34% nella classe bassa ed il 27% nella medio bassa. Share più bassi nelle classi alte, con il 21% nella medio alta ed il 16% nell’alta.

Affari tuoi e i dati regionali

Chiudiamo con le regioni, partendo dalla regione che fa registrare la percentuale di share più alta che risulta essere la Basilicata con il 36% di share, seguita dal Molise con il 35% e la Puglia con il 34% di share. La regione in cui Affari tuoi ottiene lo share più basso è il Trentino Alto Adige con il 15%, seguito dall’Emilia Romagna con il 16.77% di share, quindi c’è la Lombardia con il 16,91% di share.