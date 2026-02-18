“Chiederò il divorzio”: finale rocambolesco per Benedetta ad Affari tuoi, quanto ha vinto stasera 18 febbraio 2026

Dopo la sfortunata partita di Sara della Toscana che è tornata a casa senza vincere, Affari tuoi torna in onda oggi, mercoledì 18 febbraio 2026 con Benedetta del Molise che può contare sul tifo non solo degli altri pacchisti ma anche di Herbert Ballerina con cui condivide le origini molisane. Dalla ruota dei pacchi, Sara pesca il numero 14 ed è in cerca di occupazione.

Mamma di Niccolò, è sposata con Maurizio con cui la storia è iniziata con un tamponamento. “Le ho lasciato un biglietto scrivendo di aver tamponato per sbaglio la sua auto ma che se voleva essere tamponata anche lei le lasciavo il numero di telefono”, ha detto Maurizio. “La cosa bella è che pensavo che quel biglietto sarebbe volato invece non è stato così e mio padre che fa il meccanico, qualche giorno dopo, facendo il cambio olio, l’ha trovato e l’ha chiamato. Quando ha saputo che volevo sposarlo mi ha anche chiesto se fossi sicura“, ha aggiunto Benedetta che poi comincia la sua partita.

La partita di Benedetta ad Affari tuoi: cos’è successo stasera 18 febbraio 2026

I primi sei tiri portano via dal tabellone di Benedetta 1 euro, 200mila euro, 30mila euro, 50mila euro, 15mila euro e 200 euro. Un inizio difficile quello di Benedetta che, però, potrebbe riuscire a regalarsi un finale sorprendente. Veterana con ben 27 puntate fatte, riceve come prima offerta un assegno da 27mila euro. “Voglio i 300mila euro. Abbiamo appena iniziato quindi rifiuto l’offerta e vado avanti”, afferma Benedetta.

Dopo l’apertura dei pacchi contenenti 20 euro, 20mila euro e 300mila euro, il dottore offre 10mila euro per non aprire cinque pacchi. Un’offerta che Benedetta rifiuta senza pensarci provando a ribaltare la partita. Cinque tiri con cui Benedetta saluta Gennarino, 100 euro, 50 euro, 10mila euro e la ballerina portando il dottore ad offrire 14mila euro.

Pur ringraziando, Benedetta trita l’assegno continuando la sua partita aprendo un solo pacco che contiene l’asciugapiedi, l’invenzione odierna di Herbert. con due pacchi blu, due rossi e il pacco nero, il dottore chiede a Benedetta di aprire un solo tiro a meno che non accetti l’offerta da 20mila euro che la concorrente rifiuta. Dopo l’apertura del pacco con i 100mila euro, il dottore offre il cambio che Benedetta accetta lasciando il numero 14 per prendere l’8, data di nascita del figlio Niccolò.

Benedetta apre subito il pacco numero 14 scoprendo di aver inizialmente pescato i 75mila euro. Una beffa per Benedetta che, ad un tiro dalla fine, può sperare solo di avere il pacco nero. Il dottore offre ancora il cambio che Benedetta accetta ancora lasciando l’8 per prendere l’11, scelto dal marito Maurizio.

Stavolta, però, Benedetta decide di non aprire il pacco appena lasciato puntando sul 17 che contiene il pacco nero che, questa sera, valeva 20 euro. Benedetta, dopo aver sfiorato i 75mila euro, va alla regione fortunata puntando come prima regione sulle Marche e sull’Emilia Romagna come seconda regione, scelte entrambe da Maurizio.

“Da quanto tempo siete sposati?”, chiede il dottore. “Chiederò il divorzio, comunque da tre anni“, risponde Benedetta che poi torna a casa senza un euro. La regione fortunata della serata era la Sicilia sulla quale voleva puntare Benedetta.