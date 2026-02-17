“Mia suocera mi ha detto di non tornare senza soldi”: Sara rifiuta l’offerta ad Affari tuoi, quanto ha vinto stasera 17 febbraio 2026

Sara della Toscana tenta la fortuna con il pacco numero 7 nella puntata di Affari tuoi del 17 febbraio 2026. Nella vita è una rappresentante commerciale e, in studio, ad accompagnarla, c’è il fidanzato Christian, agente di polizia locale, con cui è fidanzata da quattro anni. La partita di Sara inizia con una novità: Stefano De Martino che prende il posto di Herbert Ballerina e viceversa.

Tocca, così, al conduttore napoletano, pacchista speciale all’inizio della serata, presentare l’invenzione della serata che si chiama Tartaddome e serve per avere degli addominali di ferro senza fare esercizi fisici. Dopo vari cambi e offerte, Sara regala un finale super emozionante dopo una partita che ha regalato clamorosi colpi di scena.

La partita di Sara ad Affari tuoi stasera, 17 febbraio 2026

A condurre la prima parte della puntata è Herbet Ballerina che dà ufficialmente il via alla partita di Sara che, nei primi sei pacchi, trova 15mila euro, 0 euro con Stefano De Martino guest star del balletto, 1 euro, 200 euro, 75mila euro e 30mila euro. A rispondere alla prima telefonata del dottore è Herbert Ballerina che, poi, consegna nelle mani della concorrente un assegno da 36mila euro.

Sara decide di rifiutare e aprire altri tre pacchi con cui saluta i 50mila euro, 20 euro e 300mila euro. Il dottore decide così di mescolare le carte offrendo a Sara la possibilità di cambiare che, avendo sempre pescato pacchi blu, decide di accettare lasciando il pacco numero 7 per prendere il numero 6. Sara decide di non aspettare e scoprire subito cosa ha lasciato aprendo il pacco numero 7 che conteneva 10mila euro. Con i due pacchi successivi, poi, trova la ballerina e 100mila euro.

Il dottore torna ad offrire il cambio ma, stavolta, la concorrente rifiuta continuando con il pacco numero 6. Con un solo pacco da aprire prima della nuova telefonata del dottore, Sara riesce a trovare il tartaddome ovvero l’invenzione di Herbert. Per il successivo tiro, il dottore offre 18mila euro. “A me piace giocare; è una bella cifra ma c’è di meglio quindi rifiuto e vado avanti“, afferma la concorrente che, poi, riesce a trovare anche Gennarino portando il dottore non alza l’offerta offrendo nuovamente il cambio da giocatrice.

Lascia, così, il pacco numero 6 e prende il 17 ed, esattamente come fatto in precedenza, Sara apre subito il pacco numero 6 scoprendo di aver avuto tra le mani 50 euro. L’offerta sale a 20mila euro che Sara rifiuta aprendo, poi, il pacco delle Marche che, stasera, conteneva 300mila euro. Il dottore offre nuovamente 20mila euro ma, con due pacchi blu, un pacco da 20mila e uno da 200mila euro ancora in gioco, Sara decide di rifiutare trovando, nel pacco successivo, proprio i 20mila euro.

Per l’ultimo tiro, il dottore offre 36mila euro. “A casa mi avrebbero detto già di prenderli. Mia suocera mi ha detto di non tornare senza soldi e chi ci torna a casa senza soldi”, afferma Sara che, per, decide di non dare ascolto a nessuno a rifiutare andando, così, in finale con il pacco blu da 100 euro e il pacco rosso da200mila euro.

Il dottore offre 60mila euro ma Sara che preferisce vivere di rimorsi e non di rimpianti, decide di rifiutare tornando a casa con 100 euro.