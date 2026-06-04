La data dell’ultima puntata di Affari Tuoi: ecco quando finisce

Il preserale della rete ammiraglia Rai si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione in vista dei mesi più caldi dell’anno. Dopo aver inanellato una striscia impressionante di successi e ascolti record, la corazzata di Affari Tuoi guidata da Stefano De Martino si prepara a congedarsi temporaneamente dal proprio affezionatissimo pubblico.

Il gioco dei pacchi, ormai diventato un fenomeno culturale oltre che televisivo grazie a partite imprevedibili e al carisma del conduttore campano, ha blindato la leadership di Rai 1 nella fascia oraria più competitiva e strategica del piccolo schermo.

Per gli appassionati del format, il conto alla rovescia è già iniziato: la data da segnare sul calendario per l’ultimo appuntamento stagionale è fissata per domenica 19 luglio. Salvo variazioni repentine dei palinsesti, sarà quella la serata in cui De Martino chiuderà i battenti di un’annata trionfale, caratterizzata da un trend Auditel costantemente al rialzo e da una forte risonanza sui canali social.

Chi prende il posto del game show e quando tornerà De Martino

Il vuoto lasciato dai pacchi nell’access prime time estivo non rimarrà comunque scoperto. I vertici di Viale Mazzini hanno infatti deciso di presidiare lo slot successivo al TG1 affidandosi a un usato sicuro e amatissimo dal pubblico generalista.

La staffetta televisiva vedrà come protagonista Marco Liorni, che prolungherà la sua permanenza in onda traghettando i telespettatori attraverso una speciale versione estiva de L’Eredità. Un marchio storico e solido, perfetto per mantenere alta la fedeltà della platea durante la pausa del programma leader.

Per Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi si tratterà comunque di un semplice arrivederci. La riconferma per la prossima stagione autunnale è già blindata, con il ritorno in onda previsto per le prime settimane di settembre.

Il tempo di una meritata vacanza e la macchina dei pacchi sarà pronta a ripartire, forte del legame empatico e ironico che il conduttore è riuscito a tessere giorno dopo giorno con i concorrenti e con milioni di italiani.