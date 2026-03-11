Affari Tuoi, Herbert Ballerina “ruba” la scena a De Martino

La puntata di Affari Tuoi andata in onda recentemente, ha regalato al pubblico un mix perfetto di tensione, risate e colpi di scena.

Tra pacchi sfortunati e momenti di puro intrattenimento, la serata ha visto protagonista Gaetano, concorrente siciliano che ha dovuto affrontare una partita decisamente complicata.

Ma, come spesso accade nel game show di Rai 1, non sono mancati siparietti capaci di alleggerire l’atmosfera in studio, soprattutto grazie alla complicità tra Stefano De Martino e i suoi ospiti.

La partita sfortunata di Gaetano tra pacchi rossi e scelte difficili

Fin dalle prime mosse, la gara di Gaetano si è rivelata in salita. Il concorrente, arrivato da Bagheria con il sogno di portare a casa una cifra importante per la sua famiglia, ha iniziato la partita nel peggiore dei modi: il primo pacco aperto conteneva ben 300 mila euro, un colpo durissimo che ha subito cambiato l’andamento della serata.

Da quel momento in poi la partita è diventata un vero e proprio “fiume rosso”, con i premi più alti eliminati uno dopo l’altro. Nonostante tutto, Gaetano non ha mai perso la fiducia, affidandosi anche a una scelta molto personale: la numerologia legata alla sua famiglia.

Il concorrente ha infatti deciso di cambiare pacco scegliendo il numero 5, un numero speciale per lui. Il 5 maggio, infatti, è il giorno in cui ha scoperto che sua moglie era incinta della loro bambina, arrivata dopo nove anni di attesa.

Alla fine della partita si è trovato davanti alla proposta del Dottore: 22 mila euro, una cifra che, come ha ricordato De Martino, raramente viene rifiutata dai concorrenti. Dopo un momento di riflessione e pensando soprattutto alla sua famiglia, Gaetano ha deciso di accettare l’offerta.

Una scelta prudente che si è rivelata vincente: nel pacco numero 5 c’erano solo 10 mila euro. Lo studio ha potuto così festeggiare insieme a lui un risultato che, vista la piega della partita, si è trasformato in una piccola vittoria.

Il siparietto in studio: Herbert “ruba” la scena a De Martino, ballerino per una sera

Accanto alla tensione della gara, la puntata ha regalato anche un momento di puro spettacolo. In studio sono tornati protagonisti Herbert Ballerina e Martina, chiamati a esibirsi in una coreografia improvvisata che ha accompagnato la serata fin dalle prime battute.

Herbert, visibilmente preoccupato all’idea di dover ballare davanti a tutti, ha passato buona parte della puntata sperando quasi di evitare l’esibizione. Ma se qualcuno temeva quel momento, Stefano De Martino invece lo aspettava con impazienza.

E infatti, quando è arrivato il momento, Herbert non si è fatto pregare: si è presentato in frac, perfettamente coordinato con l’abbigliamento di Martina, dando vita a una coreografia di tip tap decisamente improvvisata.

Nonostante gli errori il siparietto ha conquistato il pubblico.