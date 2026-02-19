Partita horror per le sorelle delle Marche: il finale di Affari tuoi del 19 febbraio 2026 è tragico

Comincia con il pacco numero 8 l’avventura di Cristina delle Marche ad Affari tuoi come concorrente della puntata di giovedì 19 febbraio 2026. Cristina arriva da Ascolti Piceno e lavora come impiegata per un’azienda di energia elettrica. “Sono molto felice di essere qua stasera”, annuncia Cristina che è accompagnata dalla sorella Marzia che è una studentessa di moda prossima alla laurea.

Con Gennarino che, questa sera, vale 4mila euro se trovato nei primi tre pacchi, Cristina lancia subito la sfida al dottore avendo come obiettivo la vittoria dei 300mila euro e potendo contare sul supporto e sui consigli della sorella.

Affari tuoi 19 febbraio 2026: la partita di Cristina delle Marche

Comincia sulle note di Annalisa la partita di Cristina che trova subito il pacco con zero euro. La serata, poi, continua con 10mila euro, 200 euro, 75mila euro, ballerina e 200mila euro. La prima offerta del dottore è già importante perché Stefano De Martino consegna nelle mani di Cristina un assegno da 30mila euro. I prossimi tre tiri portano via 100 euro, 50 euro e 75mila euro.

Il dottore offre il cambio che, per il momento, non accetta aprendo, però, subito dopo il pacco con 300mila euro. Prima di ascoltare nuovamente il dottore, Cristina saluta i pacchi con 10 euro e il traduci cose (l’invenzione di Herbert Ballerina, ndr). Con il pacco più grande andato in fumo, il dottore offre 19mila euro che Cristina, insieme alla sorella Marzia, rifiuta perdendo, però, subito dopo, il pacco da 50mila euro.

Per dare una svolta alla partita, il dottore offre ancora il cambio mettendo in crisi Cristina: “O vuole togliermi qualcosa o mi sta aiutando”, ammette la concorrente. Dopo un breve consulto con la sorella, Cristina accetta il cambio lasciando il pacco numero 8 per prendere l’11 che viene aperto subito e che conteneva Gennarino. Dopo l’apertura del pacco nero che, invece, conteneva 100mila euro, il dottore offre 15mila euro che Cristina considera “troppo pochi” aprendo il pacco con 100mila euro.

Con due pacchi blu e due pacchi rossi da 15mila e 20mila euro, il dottore offre solo 5mila euro. “In questa situazione punto ai 20mila euro”, dice Cristina che, così, arriva alla regione fortunata essendo arrivata in finale con due pacchi blu. Puglia come prima e le marche sono le regioni sulle quali decidono di puntare le due sorelle. Purtroppo, il finale è ancora più horror per le sorelle perché la regione fortunata di stasera era la Basilicata.