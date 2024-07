Affari tuoi 2024 – 2025: il nuovo regolamento e come partecipare ai casting

Da lunedì 2 settembre, l’access prime time di Rai 1: ‘Affari Tuoi’. Grande novità la conduzione: alla guida del celebre gioco dei pacchi, infatti, ci sarà, per la prima volta, Stefano De Martino, al suo debutto come conduttore sulla rete ammiraglia Rai.

Il game show, che ha per protagonisti 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro Paese, torna con il suo meccanismo appassionante ma anche con alcune novità. Confermato il gioco finale della “Regione fortunata”, che, anche in questa edizione, consentirà di dare un’altra chance ai concorrenti non contenti dell’evoluzione della loro partita.

Affari tuoi 2024 – 2025: il nuovo regolamento

Tra le novità più attese di questa edizione, l’introduzione delle carte. Si legge sul regolamento che il conduttore può “comunicare, per conto del Dottore, al Pacchista di scegliere una carta fra 2 carte coperte (c.d. LE CARTE): una carta cela l’opzione “Cambio”, l’altra carta cela l’opzione “Offerta”. Se il Pacchista pesca la carta col Cambio dovrà decidere se cambiare o tenere il suo pacco, se invece pesca quella con l’opzione Offerta, riceverà un’offerta dal Dottore.

Ad inizio partita, il Notaio consegna al Conduttore le 2 carte. Per chiarezza, le suddette opzioni sono secretate attraverso una pellicola (o altra soluzione scenografica), che rende le 2 carte identiche fra loro e che non consente pertanto di vedere o intravedere l’opzione celata fino alla sua effettiva scoperta”.

Come partecipare ai casting di Affari tuoi 2024 – 2025?

La selezione dei Concorrenti del Programma viene effettuata da ENDEMOL SHINE ITALY tramite provino con le modalità pubblicate sul sito www.endemolshine.it e www.rai.it.

Per esigenze artistiche e organizzative e al fine di non annullare le candidature degli utenti raccolte nella precedente edizione del programma, le attività di selezione e reperimento dei concorrenti saranno effettuate – fermo restando quanto attualmente previsto – utilizzando anche le domande di partecipazione regolarmente pervenute per la passata edizione 2023/24 di Affari Tuoi, previa esclusione di quelle relative agli utenti che hanno già partecipato alla produzione medesima.

La raccolta delle candidature per la partecipazione è attiva nel periodo compreso tra il 24/07/2024 e il 30/09/2024 per tutte le regioni italiane con le seguenti modalità: via web, dal lunedì alla domenica dalle ore 00:00 alle ore 24:00 sul sito www.giocherai.it alla sezione “Giochi in studio”;

Possono fare richiesta di partecipazione al Programma tutti coloro i quali, maggiorenni, si siano iscritti sul sito www.giocherai.it comunicando i propri dati anagrafici;

Dal 25/07/2024, la RAI provvede ad inviare quotidianamente ad ENDEMOLSHINE ITALY le candidature pervenute al sito www.giocherai.it indicando per ciascun candidato: regione di nascita o residenza per la quale il candidato richiede di partecipare; nome e cognome; età; comune e provincia di nascita; comune e provincia di residenza; recapiti telefonici; indirizzo mail nonché il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali.

Affari tuoi 2024 – 2025: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il programma si può vedere in diretta tv e live streaming su Rai 1 e Raiplay a partire da lunedì 2 settembre 2024, tutti i giorni, fino all’1 giugno 2025. E’ possibile rivedere su Raiplay l’intera puntata e i momenti cult della serata.