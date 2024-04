Amadeus lascia la Rai: la notizia è stata lanciata dalle agenzie poco dopo le 13 di lunedì 15 aprile. Per oggi, infatti, era stato fissato l’appuntamento decisivo tra il conduttore – e Re Mida delle ultime edizioni di Sanremo – e i vertici dell’Azienda e come scritto anche da HIT questa mattina, era atteso per la tarda mattinata lo ‘scioglimento della prognosi’.

Il lancio dell’ADN Kronos recita quanto segue: “Amadeus comunica al Direttore Generale Giampaolo Rossi che lascia l’Azienda“. Si attendono adesso aggiornamenti e comunicati ufficiali delle due ‘parti’.

[In aggiornamento]