Amadeus condurrà La Corrida sul NOVE

Il primo programma di prima serata che Amadeus condurrà sul canale NOVE in autunno sarà un programma storico della tv italiana ossia La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio. La notizia, anticipata dal sito Davidemaggio.it, è stata confermata anche da TV Sorrisi e Canzoni.

La Corrida, quindi, tornerà in onda a circa quattro anni dall’ultima edizione, andata in onda su Rai 1, condotta da Carlo Conti. Il primo talent show della storia della tv, intuizione geniale del mitico Corrado, di cui quest’anno ricorrono i venticinque anni dalla scomparsa, andò in onda anche nel 2020 ma fu interrotto dopo due puntate a causa dell’esplosione del COVID-19, che rese impossibile la realizzazione di un programma dove il pubblico presente in studio è un elemento fondamentale.

Amadeus sarà il quinto conduttore de La Corrida dopo Corrado, ovviamente, e dopo Gerry Scotti, conduttore tra il 2002 e il 2009, Flavio Insinna, conduttore nel 2011, e, come scritto in precedenza, Carlo Conti.

La Corrida, che debuttò come programma radiofonico negli anni ’60, debuttò in televisione nel 1986. Le edizioni andate in onda, fino ad ora, sono 22, di cui diciannove edizioni andate in onda su Canale 5 e le ultime tre andate in onda su Rai 1. Il canale NOVE di Warner Bros. Discovery, quindi, sarà il terzo canale a trasmettere il programma.

L’impegno a La Corrida si aggiunge a quello in access prime time con il quale Amadeus si accingerà a sfidare Rai 1. Stiamo parlando di Identity, il game show basato sul format di Soliti Ignoti, programma che, dopo dodici edizioni andate in onda dal 2007 al 2023, ha lasciato la prima rete Rai.

I casting per la prima edizione di Identity, programma prodotto da EndemolShine Italy, sono partiti.

L’avventura di Amadeus sul canale NOVE, quindi, inizierà con due titoli decisamente conosciuti. Continua, inoltre, questa sorta di operazione nostalgia della nostra tv: dopo La Ruota della Fortuna e Tris per Vincere (ovvero Il Gioco dei Nove), ora è il turno, appunto, de La Corrida.