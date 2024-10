A settembre sono partite due nuove sfide professionali. Prima, il 2 settembre è iniziato il nuovo percorso lavorativo di Stefano De Martino alla guida di quel bolide da Formula 1 chiamato Affari tuoi. Poi il 22 di settembre (curioso il doppio 2 rispetto al singolo di De Martino) quello di Amadeus, che ha voluto lasciare la Rai per intraprendere una nuova avventura sul Nove per rifare i Soliti ignoti, qui chiamati Chissà chi è. Oggi nella nostra rubrica di Focus ascolti vogliamo analizzare i risultati Auditel di queste due nuove sfide professionali.

Affari tuoi e i numeri di un successo

Partiamo da Affari tuoi che ha ottenuto fino ad oggi una media del 24,6% di share pari a 4.713.000 telespettatori. Il pubblico che segue il game condotto da Stefano De Martino ha un’età media di 65 anni e ottiene una permanenza monstre del 56%, con una copertura di 9 milioni di telespettatori e 30 minuti visti. Numeri considerevoli che certificano la bontà della scelta di Stefano De Martino, che è riuscito a fare suo il format. De Martino che è stato ormai adottato dal pubblico di Rai1. Chissà chi è ottiene finora una media del 3,35% di share, con una permanenza del 30% ed una copertura di 2.157.275 telespettatori e 17 minuti visti su 58 di durata.

I dati dei target di Affari tuoi e Chissà chi è

Affari tuoi è seguito per il 57% da pubblico over 65, da donne (63%) e di classe socio economica medio-bassa (38%) con livello d’istruzione elementare (35%). Interessante notare che anche il game di Amadeus è seguito per la maggior parte da un pubblico over 65 (43%) e femminile (56%). Segno questo che il game del Nove va a “pescare” nel pubblico di Rai1, ma in qualche modo scontentando lo zoccolo duro (più giovane e smart alla ricerca di programmi diversi) del Nove. Vedevamo infatti, per esempio, quando Cash or trash precedeva il game di Amadeus, che la curva al termine del programma di Paolo Conticini era poco sopra al 6%, per poi calare ben sotto il 5% nella prima mezz’ora dell’ex Soliti ignoti. Per Chissà chi è abbiamo negli altri target pubblico di classe socio economica media (34%) e di istruzione media-superiore (60%).

Il confronto delle fasce di Rai1 e Nove con lo scorso anno

Facciamo ora nel nostro Focus ascolti un confronto fra gli ascolti di Rai1 e Canale 5 nella fascia 20:40-21:40 dal 22 settembre (giorno di inizio di Chissà chi è) ed il 4 di ottobre. Vediamo che Rai1 ottiene una media di 4.873.514 telespettatori ed il 24,5% di share. Nove ottiene una media di 674.005 telespettatori ed il 3,39% di share. Confrontiamo ora questi numeri con quelli dello scorso anno nel medesimo periodo temporale.

L’exploit di Affari tuoi e la scommessa di Chissà chi è

Rai1 cresce di 884.971 telespettatori ed il 4% di share. Nove sale di 173.319 telespettatori e lo 0,8% di share. Canale 5 invece ottiene quest’anno una media di 2.753.000 telespettatori ed il 13,9% di share in calo dell’1,7% di share rispetto all’anno passato. Interessante poi notare che il game di Amadeus, quando è “libero” da Affari tuoi e Striscia la notizia, sale negli ascolti. In particolare negli ultimi 5 minuti circa di messa in onda. Se scorporiamo infatti gli ultimi 5 minuti vediamo, per esempio, che la prima puntata arriva al 6,8% di share, con un picco del 7% nella puntata del 29 settembre. Quindi naturalmente Chissà chi è ha tutto l’interesse (per quel che riguarda gli ascolti) a scivolare più avanti come orario.

Chissà chi è ed un futuro tutto da scrivere

Ovviamente questa decisione, qualora fosse presa in futuro, dovrà armonizzarsi con il palinsesto di prime time del Nove. Di certo sarà difficile che ciò accada, per esempio, nella serata del venerdì, quella di Fratelli di Crozza. In queste prime settimane di messa in onda infatti Chissà chi è, il venerdì sera, ha “dovuto” chiudere alle ore 21;33, invece che alle 21:40 delle altre sere, questo per dare la linea allo show di Maurizio Crozza. Dunque se Affari tuoi ha trovato la sua strada con Stefano De Martino, Chissà chi è deve trovare ancora la sua con Amadeus che ha davanti a se un percorso per niente facile, soprattutto alla luce del prossimo arrivo de La Corrida. Il pubblico del Nove che ha dimostrato di preferire Cash or trash, “digerirà la Corrida? Vedremo. Due sfide al prezzo di una per Amadeus. Stefano De Martino invece per ora si concentra su Affari tuoi e si gode il successo, in attesa di un futuro di nuovi progetti televisivi ormai totalmente ed esclusivamente su Rai1.