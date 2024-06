Identity: al via i casting

Sono iniziati ufficialmente i casting di Identity, la versione de ‘I Soliti ignoti’, targata Nove, del celebre game show, condotto, fino, a qualche anno fa, da Amadeus, nell’access prime time di Rai 1.

Endemol Shine Italy ha invitato i fan della trasmissione a compilare il form (Qui) per partecipare come Concorrente (con un partner o un familiare per provare a vincere il montepremi in palio), Performer (per avere la possibilità di esibirti nella tua specialità), Identità (per parte del cast degli “ignoti” di una puntata e far conoscere il proprio mestiere o la propria peculiarità).

Questo progetto televisivo, di fatto, segna lo sbarco di Amadeus sul canale del tasto 9 del telecomando. La stessa, Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo Warner per il Sud Europa, ha anticipato, in un’intervista a ‘Repubblica’, i prossimi impegni del conduttore:

“Stiamo cercando di costruire una nuova televisione degli italiani, un posto dove si sentano a casa e che ispiri fiducia. Amadeus è un magnete, ha occhi velocissimi, curiosi, lo sguardo ironico: è un personaggio che ha quell’autenticità. A settembre arriverà sul Nove con Identity, il format noto in Italia come I soliti ignoti. E’ una prima discesa in campo sul nostro canale con un prodotto che parla a tutti, con la freschezza di un formato che lo rappresenta e ha una grande riconoscibilità”.

Ad aprile, Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros Discovery, in un’intervista al ‘Corriere della sera’, si era sbilanciato sull’innesto dell’ex presentatore di ‘Affari tuoi’ nella fascia tra le 20.30 e le 21.30 del Nove:

“Arriva dal 28%, se dicessi 27% sarei un po’ ambizioso…. Siamo super conservativi quando mettiamo a terra i nostri piani. Oggi in quella fascia oscilliamo attorno al 4%, se raddoppiamo quella cifra è già un grandissimo risultato anche se la rete ha dimostrato di saper fare di più. Ma al di là del primo riscontro sarà importante la crescita nel tempo”