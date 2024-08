Non sarà i Soliti ignoti, titolo questo di esclusiva proprietà della Rai, ma Chissà chi è. Si tratta del game show che vedrà il debutto di Amadeus sul Nove. Il formato è quello, cioè Identity della Endemol, format da cui è nato poi appunto Soliti ignoti. Ma con un titolo nuovo. Il meccanismo sarà sempre il medesimo. Occorrerà infatti indovinare la professione dei personaggi schierati davanti ai concorrenti in gioco. Ora ci sarebbe una data per la partenza di Chissà chi è, TvBlog ne è venuto a conoscenza.

Chissà chi è con Amadeus sul Nove, ecco quando inizia

Il debutto di Amadeus sul Nove sarebbe previsto per domenica 22 settembre 2024, alle ore 20:30 proprio con Chissà chi è. Le registrazioni del game partiranno il 10 di settembre. Ma quella serata sarà davvero speciale per Amadeus. In attesa infatti che la sera del giorno di festa torni nelle mani di Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa, Amadeus terrà la linea anche dopo la fine della prima puntata di Chissà chi è.

Un grande evento musicale da Milano la sera stessa con Amadeus

Nel prime time di domenica 22 settembre sul Nove è previsto infatti un grande evento di musica leggera condotto e diretto proprio da Amadeus. Sarà una grande serata musicale, la cui location dovrebbe essere l’Allianz Cloud di Milano. Serata che verrà registrata qualche giorno prima, precisamente il 17 di settembre. Proprio in questi giorni si stanno studiando i dettagli e la sua effettiva fattibilità. Ma ci risulta che la macchina organizzativa per la sua realizzazione si è già messa in moto.

L’evento musicale sul Nove, di cosa si tratta

Una serata in cui Amadeus introdurrà alcuni dei cantanti più celebri della musica leggera italiana, molti dei quali lanciati proprio da lui nel corso dei cinque Festival di Sanremo che ha brillantemente diretto. Una serata speciale perchè i cantanti ospiti non si limiteranno a proporre alcuni dei brani più celebri del loro repertorio, ma saranno chiamati anche a lanciare nuovi pezzi che poi saranno poi la colonna sonora del’autunno e dell’inverno a venire.

Affari tuoi con Stefano De Martino su Rai1 dal 2 settembre

Un evento musicale con la regia di Luigi Antonini e realizzato dalla Friends & Partner e dalla Endemol, società quest’ultima che produce anche Chissà chi è (oltre naturalmente all‘Affari tuoi di Rai1 che come è noto debutta il 2 settembre con la nuova conduzione affidata a Stefano De Martino).

La Corrida aspetta la collocazione

Domenica 22 settembre 2024 sarà dunque la grande serata televisiva del debutto sul Nove di Amadeus. Prima con il game dell’access time quotidiano Chissà chi è, poi con questa grande serata musicale da Milano con le nuove canzoni per l’autunno ed inverno 2024-2025. Sul debutto invece dell’altro varietà che Amadeus condurrà sul Nove, parliamo naturalmente della Corrida, ancora non c’è una data.