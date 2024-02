Amadeus, quando il direttore artistico supera il conduttore. Le canzoni di Sanremo dominano le classifiche

Amadeus è un ottimo conduttore e uomo di televisione. Sicuramente fra i più bravi oggi su piazza. Ha un contratto che sta per scadere con la Rai, azienda dove ha mietuto nelle ultime stagioni tv straordinari successi. Affari tuoi è tornato ai livelli dei suoi debutti “Bonolisiani” con ascolti che sfondano i 7 milioni di telespettatori in termini di picchi e share che volano a fine puntata, spesso e volentieri oltre il muro del 30% . E’ il programma più visto in assoluto del prime time.

Affari tuoi e Soliti ignoti, i successi dell’access time di Rai1

Prima Amadeus conduceva I Soliti ignoti e pure lì ascolti altissimi sui livelli di Affari tuoi, tanto che c’erano molti dubbi prima del ritorno in video del gioco dei pacchi. Si temeva cioè che questo programma non potesse eguagliare e sopratutto tenere alla lunga gli ascolti dei Soliti ignoti. Affari tuoi era stato vissuto quasi come una “tassa” contrattuale da pagare ad Endemol. Alla fine però gli ascolti sono arrivati e grazie al fondamentale apporto di Amadeus, nelle novità innestate nel meccanismo e nel suo stile di conduzione, che lo hanno fatto diventare praticamente un people show, il game è rifiorito e ha “spaccato“.

Il boom del Festival di Sanremo 2024

Poi c’è lo straordinario successo del Festival di Sanremo, con indici di ascolto che tutti sappiamo Un successo figlio però non solo della capacità di Amadeus di condurre, in tutti i sensi, la macchina televisiva. Perchè alla fine della fiera il Festival di Sanremo è sopratutto un programma televisivo. Ma figlio pure della capacità di Amadeus di scegliere le canzoni da mettere in gara. Questo perchè lui ha una capacità innata di intercettare gli umori di chi ascolta e compra la musica del nostro paese.

Amadeus e il direttore artistico che supera il conduttore

Lui ha, chiamiamola, una luccicanza musicale, che gli permette di capire quali sono i brani che meritano il palcoscenico del teatro Ariston. Non solo, lui è anche bravissimo nel riuscire a miscelare l’antico ed il moderno, in un caleidoscopio musicale perfetto per quella manifestazione. Un mix, per citare grandi organizzatori di Sanremo del passato, di Gianni Ravera e Vittorio Salvetti, con in più la capacità di condurre e di realizzare il prodotto televisivo, Tutto quanto grazie anche alla grande amicizia e fratellanza con Fiorello, vero fiore all’occhiello di tutta l’operazione sanremese.

Il Festival di Sanremo domina le classifiche

Ci spingiamo a dire che la bravura di Amadeus nel campo musicale e nello scegliere cantanti e canzoni a Sanremo, ha ormai superato quella nel condurre i programmi di successo di cui sopra. Una bravura che viene testimoniata dai dati delle classifiche Fimi-Gfk dominate dai brani sanremesi. “Tuta Gold” di Mahmood comanda sia la classifica degli album che quella dei singoli. Al secondo posto fra gli album troviamo quello di Annalisa “E poi siamo finiti nel vortice” e al terzo posto c’è proprio la compilation “Sanremo 2024“.

Nella classifica dei singoli pure qui dominio dei pezzi sanremesi. Dopo il primo posto di “Tuta Gold” troviamo Geolier con il suo “I p’ me, tu p’te“. Terzo posto per il “Sinceramente” di Annalisa, quarto per “La noia” della vincitrice Angelina Mango, mentre al quinto posto troviamo “Casa mia” di Ghali e al sesto Irama con “Tu no“. A seguire troviamo “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors, “Click boom” di Rose Villan, “Vai” di Alfa e “Tutto qui” dei Gazzelle. Gli altri brani del Festival sono quasi tutti fra i primi quaranta.

Amadeus : “La mia più grande soddisfazione”

Missione dunque riuscita quella di Amadeus di fare del Festival di Sanremo la Cape Canaveral della discografia nazionale. Permettendo dunque a queste canzoni di essere ascoltate, pronte per essere lanciate nel firmamento musicale nazionale. Ovvia quindi la soddisfazione di Amadeus che commenta con queste parole la classifica Fimi-Gfk:

E’ musica per le mie orecchie, è la mia più grande soddisfazione. Perchè c’è un lavoro lungo mesi e mesi, portato avanti con i cantanti e i discografici. Ringrazio tutti i cantanti che sono venuti in gara e ringrazio la discografia, dalle major agli indipendenti, perchè hanno lavorato con grande passione e con il desiderio di fare il meglio e si vede con questa classifica.

Il futuro? Agosto il mese “delicato” ?

Ora ci sarà lo stop. Niente Festival di Sanremo l‘anno prossimo per Amadeus, come lui stesso ha detto più volte. Di certo sarà arduo il compito per chi verrà dopo di lui, chiunque esso sia. A meno che ad Agosto, mentre sarà in vacanza, qualcuno gli telefoni e…. Successe la prima volta, nell’estate del 2019, potrebbe accadere ancora. D’altronde il suo fratellone Fiorello l’ha detto pure lui che agosto è il mese delicato che gli potrebbe far cambiare idea. Vedremo.