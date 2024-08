In principio sarà Affari tuoi, con la nuova serie condotta da Stefano De Martino in onda dal 2 settembre su Rai1. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, come ormai stranoto, sostituirà alla conduzione del celebre gioco dei pacchi il transfuga Amadeus, passato alla corte del Nove con Chissà chi è. Così si chiamerà infatti la nuova edizione dei Soliti ignoti.

Chissà chi è arriva nell’access time del Nove dal 22 settembre 2024

Nell’access del Nove approderà infatti a partire da domenica 22 settembre 2024, come anticipato da TvBlog, la nuova versione del famoso game dalle identità nascoste (parente misterioso compreso). La sfida dunque si annuncia particolarmente interessante, con Affari tuoi che avrà tempo una ventina di giorni per acchiappare, o se preferite far rimanere su Rai1 il pubblico amante del gioco dei pacchi.

Partirà appunto domenica 22 settembre Chissà chi è con Amadeus sul Nove e da quella data partirà la sfida con Affari tuoi. Chi vincerà? Sulla carta dovrebbe fare più ascolti Affari tuoi. Ma il vero metro di giudizio sarà quanti punti riuscirà a fare Amadeus sul Nove e sopratutto quanti ne porterà via a Stefano De Martino rispetto all’edizione 2023-2024 (edizione dei record) di Amadeus.

1oo% Italia il terzo incomodo su Tv8 nella sfida dell’access time

In questa sfida si inserirà a partire da lunedì 9 settembre la nuova edizione di 100% Italia condotta su Tv8 ancora una volta da Nicola Savino. Tre reti dunque che si sfideranno fra le 20:30 e le 21:30 con tre game show. Chi vincerà? O meglio, chi “ruberà” più pubblico ad un’altra rete? Questa sfida a tre, in attesa di sapere i verdetti dell’Auditel, già ci consegna un vincitore. O meglio una vincitrice.

Prima di iniziare c’è già un vincitore: Banijay

Si tratta della società che produce le tre trasmissioni. Parliamo naturalmente di Banijay che realizza direttamente due trasmissioni con Affari tuoi realizzato da Endemol, che è sempre una società del gruppo Banijay. Possiamo dunque tranquillamente dire che prima ancora che inizi la sfida fra Affari tuoi, Chissà chi è e 100% Italia c’è già una vincitrice, ovvero Banijay.