100 % Italia, il game show sui sondaggi sembra un party a numero chiuso. Funziona il nuovo gioco, ma servono più domande ‘pop’!

La trasmissione dell’access prime di Tv8 con Nicola Savino non coinvolge fino in fondo. Sempre ottimo l’apporto del comedian Francesco Mileto.

La campanella di inizio scuola è suonata anche per 100 % Italia, il game show con Nicola Savino ormai da tre edizioni nell’access prime time di Tv8.

Per darvi un’idea, il programma si può considerare una sorta di connubio tra The Wall con Gerry Scotti e Zero e Lode con Alessandro Greco, ma questo non significa che non presenti degli elementi di originalità. In studio c’è un muro di 100 persone, che partecipa attivamente ai sondaggi. A sfidarsi però sono due coppie di concorrenti. In occasione del kick-off si sono sfidati i vincitori della prima edizione e quelli della seconda.

La trasmissione si regge tantissimo su Nicola Savino, che con 100% Italia ha decisamente trovato la sua comfort zone. Il conduttore sfodera vocine, imitazioni, duetta con Livio Gigliuto dell’Istituto Piepoli. Ma soprattutto convince l’intesa con il numero 72 del muro, ovvero lo stand up comedian Francesco Mileto, che con Savino aveva condiviso l’esperienza de Il giovane Old su Raiplay (nei credits è segnalato come ospite speciale, infatti la sua postazione è quasi sempre illuminata).

I protagonisti del panel appartengono a una varia umanità, ma soprattutto come spiega Gigliuto sono selezionati in base a genere, età e provenienza geografica (Nord-Ovest. Nord-Est, Centro, Sud, Isole). In questa puntata tra le new entry ha debuttato una sosia di Belen Rodriguez, così come una donna originaria del Trentino in abiti locali. Numerosissimi i “senatori” del panel, con il quale Savino è naturalmente in confidenza e può dare vita a simpatici siparietti. Oltre a The Wall questo campionario così variegato può rimandare ad Avanti un altro!, con il minimondo, anche se in quel caso si trattava di personaggi portati all’eccesso che portava delle domande al concorrente.

Al di là dei siparietti dal piccolo schermo si percepisce un’atmosfera festosa, ma da party privato, tra amici di vecchia data, come dimostra la prossemica in alcune inquadrature mentre i 100 ballano. Sarà stata la prima puntata, ma sarebbe bello conoscere più a fondo i protagonisti del panel, in maniera tale da non far sentire escluso il pubblico che si sintonizza la prima volta su Tv8 a quell’ora.

100 % Italia è comunque prima di tutto un game show e qualche perplessità è da rilevare proprio sul gioco, che alla lunga può risultare monocorde dato che la trasmissione si basa unicamente su sondaggi. Il game show dovrebbe puntare maggiormente su quesiti pop (musica, cinema, televisione) e meno sugli stili di vita. La domanda più interessante della serata è stata per esempio quella relativa alla canzone più malinconica tra Hey Ya, Mamma mia, I will survive e Macarena. La risposta contro ogni aspettativa si è rivelata Macarena, in quanto parla del protagonista tradito dalla fidanzata con i suoi due migliori amici mentre questi sta prestando il servizio militare.

Convince invece il nuovo gioco La scelta. Proviamo a spiegarlo, anche se ovviamente i giochi si capiscono meglio guardandoli in tv. La coppia alla quale viene posta la domanda deve scegliere l’opzione con la più alta percentuale di risposta tra tre possibili. La coppia deve anche scegliere l’opzione con la risposta con la percentuale più bassa per la coppia avversaria. Se questo avviene, gli avversari perdono 5 mila euro, altrimenti se scelgono per questi una risposta “media”, non si perde nulla. In caso di risposta giusta, la coppia alla quale viene posta la domanda vince 10mila euro.

Che vi avevo detto? Meglio provarlo a vedere in tv. Un’innovazione del genere conferisce in ogni caso al gioco con queste sottrazioni di soldi un ritmo a L’Eredità.