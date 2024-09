Dal 9 settembre 2024, torna 100% Italia, il game show dell’access prime time di TV8, condotto da Nicola Savino, giunto alla terza edizione. Il nuovo ciclo di puntate partirà con La sfida dei campioni, un torneo a eliminazione diretta in cui si affronteranno 16 coppie di campioni, otto della prima edizione e otto della seconda, che decreterà la coppia di super campioni.

100% Italia è un programma prodotto da Banijay Italia e scritto da Peppi Nocera, Marco Elia, Marcello Colombo, Mattia Odoli e Maurizio Giambroni. La regia è di Lele Biscussi.

100% Italia 2024: quando va in onda

La terza stagione del game show di TV8 andrà in onda a partire da lunedì 9 settembre 2024, alle ore 20:30.

100% Italia 2024: giochi, novità

Il gioco, basato su sondaggi certificati dal dottor Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli, si articola in quattro round più il gioco finale.

Nel primo round, La Maggioranza, la squadra formata da due concorrenti deve indovinare quello che ha indicato la maggioranza dei 100 italiani del panel prima tra due e poi tra quattro possibilità di scelta.

Nel secondo round, Il Podio, invece, viene proposto un sondaggio con le sette risposte più votate dagli italiani e le coppie devono individuare le prime tre.

Nel terzo round, La Scelta, novità di quest’edizione, a ogni coppia di concorrenti viene sottoposto un sondaggio e, in ordine alfabetico, le tre voci che hanno ottenuto, da parte del panel, il maggior numero di voti. La voce più votata vale 10mila euro, la seconda zero, mentre la terza fa perdere ben 5mila euro. A questo punto, la coppia in gioco deve scegliere quale voce tenere per sé e quale assegnare alla coppia avversaria.

Nel quarto round, quello che decreta la coppia vincitrice, torna, invece, La Sfida dei 100, in cui le squadre sono chiamate a indovinare, tra tutte quelle indicate dal panel, le cinque risposte con la percentuale più alta, cercando di totalizzare una somma maggiore di quella degli avversari.

Il gioco conclusivo, Se ti dico, al quale accede la squadra con il jackpot più alto, si basa su cinque sondaggi associativi a risposta libera, a cui i 100 italiani hanno già risposto. Alla coppia campione viene riferita la parola proposta al panel e i due concorrenti dovranno indovinare a cosa gli italiani hanno associato quella parola. Dopo il riepilogo delle risposte date, se la coppia è indecisa su una risposta può, dimezzando il montepremi, sapere quali sono le prime due voci date dal panel e sceglierne una. Successivamente se i concorrenti sono indecisi su un’ulteriore risposta data possono chiederne una sostitutiva, sempre dimezzando il montepremi.

100% Italia: panel

Le domande sono poste a 100 persone di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, che rispecchiano perfettamente il paese per età, sesso e provenienza. In ogni puntata, una delle 100 postazioni sarà occupata da una guest star appartenente al mondo della comicità che, oltre a rispondere alle domande dei sondaggi, commenterà in modo ironico il tema oggetto del sondaggio.

100% Italia: conduttore

Nicola Savino condurrà il game show per il terzo anno consecutivo.

Nella scorsa stagione televisiva, sempre nell’access prime time di TV8, Nicola Savino ha condotto anche Tris per vincere, rivisitazione de Il gioco dei 9.

100% Italia 2024: casting

È possibile inoltrare la propria candidatura per prendere parte come concorrente di 100% Italia attraverso il sito ufficiale di Banijay Italia.

100% Italia in streaming

Oltre che durante la messa in onda televisiva, è possibile vedere 100% Italia in streaming sul sito ufficiale di TV8, oppure su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.