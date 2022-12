Paola e Chiara a Sanremo 2023. Tra i ritorni più chiacchierati di questa edizione del Festival, il loro nome tra i Big era stato fatto già mesi prima dell’annuncio di Amadeus, un po’ per voci di corridoio un po’ per la speranza dei loro fan di rivederle insieme dopo anni.

Paola e Chiara a Sanremo 2023: le partecipazioni tv

Le sorelle Paola e Chiara Iezzi, dopo aver debuttato come coriste degli 883, si mettono in proprio, diventando anche loro delle icone della musica italiana pop anni Novanta, tanto da guadagnarsi anche una parodia di Luciana Littizzetto (video in alto). Il duo, in tv, ha partecipato a due edizioni di Un disco per l’estate (vincendone una, nel 2000, con “Vamos a bailar”) ed a cinque del Festivalbar (ottenendo il premio radiofonico sempre con “Vamos a bailar”).

Numerosi anche i progetti solisti portati avanti da entrambe le cantanti, fino alla conferma dello scioglimento del duo, nel 2013. Numerose le presenze televisive: Paola Iezzi ha condotto Nord Sud Ovest Est-Tormentoni on the road, è stata ospite fissa di Quelli che il calcio e coach del talent La Pista; più di recente ha partecipato come opinionista a Vite da Copertina. Come attrice, è comparsa in Untraditional, serie tv scritta da Fabio Volo, di cui interpretava l’ex fidanzata stalker.

Carriera di attrice anche per Chiara, vista in un episodio de L’Ispettore Coliandro, in Alex & Co. ed in Unlockdown; al cinema, invece, ha recitato tra gli altri in “The Solemn Vow”. Ha anche diretto un corto, “The Age of Wars”, in cui ha anche recitato. Chiara ha inoltre partecipato come concorrente alla terza edizione di The Voice, nel team di J-Ax (anche lui in gara al Festival con gli Articolo 31) e prima, una volta eliminata, ripescata da Roby e Francesco Facchinetti tramite lo Steal. Chiara, però, viene nuovamente eliminata nell’ottava puntata. A settembre 2022 con un post sui social, fanno intuire ai fan che stanno lavorando insieme ad un nuovo progetto, che scopriremo sul palco di Sanremo.

Paola e Chiara: i precedenti a Sanremo

Il duo non ha mai snobbato il Festival, tutt’altro: all’attivo hanno cinque presenze a Sanremo. La prima nel 1996, a Sanremo Giovani, che permette loro di accedere al Festival dell’anno dopo, dove gareggiano tra le Nuove Proposte e vincono con “Amici come prima”. Tornano all’Ariston nel 1998 con “Per te” e nel 2005 con “A modo mio”, L’ultima partecipazione risale al 2008, ma non come concorrenti, bensì come ospiti di Michele Zarrillo nella serata duetti con “L’ultimo film insieme”.