Gli Articolo 31 a Sanremo 2023. Il duo formato da J-Ax e Dj Jad debutta all’Ariston dopo aver segnato la musica italiana degli anni Novanta con le loro hit tormentoni e la reunion di qualche anno fa. Un debutto che per J-Ax in particolare è il coronamento di una carriera anche televisiva.

Articolo 31 a Sanremo 2023: le partecipazioni tv

Alessandro Aleotti (J-Ax) e Vito Luca Perrini (Dj Jad) non hanno mai in realtà partecipato insieme a qualche programma tv, se non da ospiti musicali. In tal senso, vanno citate le numerose partecipazioni al Festivalbar durante gli anni Novanta, mentre nel 2004 il duo è comparso nel film “Natale a casa Deejay”.

Dopo lo scioglimento degli Articolo 31, sono iniziate le loro carriere soliste e televisive. Soprattuto nel caso di J-Ax, però, la televisione è praticamente diventata un secondo lavoro (anche se non va dimenticato il sodalizio con Fedez, da cui si è allontanato per poi fare pace). Sempre più corteggiato dal piccolo schermo, J-Ax si è fatto notare come coach delle prime edizioni di The Voice, vincendone una con (l’allora) Suor Cristina.

Da lì la conduzione late night show Sorci Verdi, del Concertone del Primo Maggio e la partecipazione come direttore artistico di una squadra di concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Più di recente, lo abbiamo visto a capo del panel dei 100 giudici di All Together Now.

Articolo 31: i precedenti a Sanremo

Se J-Ax, in mezzo a tanta televisione, non ha mai sfiorato il palco dell’Ariston (l’anno scorso sui social aveva detto di non guardare mai Sanremo in tv, ma le esibizioni online il giorno dopo), diverso è il caso di Dj Jad, che a Sanremo ha partecipato.

Era il 2010 ed era in gara insieme a Fabrizio Moro ed agli Jarabe de Palo con il brano “Non è una canzone”, che non rientrò tra i primi dieci classificati. Ora, sarà di nuovo al Sanremo ma con l’amico di sempre J-Ax ed un marchio, quello degli Articolo 31, che farà tornare a tanti un po’ di nostalgia.