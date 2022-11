Tutti l’abbiamo conosciuta come Suor Cristina, la suora cantante vincitrice di The Voice of Italy nel 2014. Il suo talento riconosciuto è stato dimostrato non solo sul palco dell’allora talent show di Rai 2, ma anche in spettacoli di grande livello insieme ad artisti del calibro di Ricky Martin, Kylie Minogue. Ha persino avuto i complimenti da Madonna, che non è certamente la prima star buttata lì a caso.

Oggi, Suor Cristina si presenta al pubblico nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, in una veste completamente rinnovata: ora è semplicemente Cristina Scuccia.

Via l’abito da suora, un ritocco al look : tailleur rosso, capello sciolto e solita solarità. Stop alla vita religiosa, la 34enne rivela di aver preso la decisione di rinunciare ai voti senza però dimenticare ciò che è stata: “Sì adesso sono Cristina, Suor Cristina è dentro di me. Se sono quella di oggi è anche grazie a lei. Ho trovato delle difficoltà ma oggi ho il sorriso e credo ancora di più nella vita. Ovviamente per me Dio è ancora centrale in tutto e ci credo assolutamente. Questa esperienza è stata intensa e mi ha fatto crescere“.

Una riflessione che è stata ponderata a lungo, senza che nessuno sapesse qualcosa del cambiamento in atto: “Qual è la causa? Non c’è stata una causa vera e propria ma in me è cambiato qualcosa“. Ma dopo qualche anno di successo a livello internazionale, qualcosa inizia a muoversi dentro Cristina: “La decisione di andare a The Voice l’ho presa con le sorelle. Erano d’accordo anche loro, consapevoli di ciò che sarebbe stato dopo. L’eccesso di protezione però è stata una limitazione per me. Comunque sia il successo non ha mai messo in crisi la mia vocazione“.

Il cambio della vita di Cristina va a braccetto con un lavoro trovato in Spagna, dove oggi vive: “Faccio la cameriera”. E rivela che in ambito sentimentale ha avuto anche qualche corteggiatore : “Credo sempre nell’amore, non nego che stando in giro qualcuno mi abbia corteggiato” e non sembra nemmeno – lecitamente – escludere nulla: “Sono innamorata della vita: bisogna amare sé stessi e gli altri“.

IL VIDEO DELL’INTERVISTA A CRISTINA SCUCCIA A VERISSIMO

La rivoluzione della vita di un personaggio, una storia che potrebbe arrivare persino alle orecchie di Alfonso Signorini nell’ipotesi di una nuova iniezione di concorrenti nella casa del Grande Fratello VIP. Oppure dobbiamo parlare di Isola dei Famosi? Tutto è possibile… no?