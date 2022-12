Anna Oxa a Sanremo 2023 è sicuramente uno dei colpacci di Amadeus per la 73esimo Festival della Canzone Italiana. Già attesissima, Anna Oxa ha già partecipato a ben 14 festival tra il 1978 e il 2011, vincendone due con brani straordinari: il primo nel 1989 in coppia con Fausto Leali e con un brano iconico come Ti lascerò, quindi 10 anni più tardi da solista con un’altra canzone rimasta nella storia della musica italiana, Senza pietà.

Anna Oxa a Sanremo 2023: le partecipazioni tv

Una carriera infinita e versatile quella di Anna Oxa, che ha partecipato anche ad alcuni storici programmi del sabato sera di Rai1, dal varietà ai talent show.

Indimenticabili le due edizioni di Fantastico condotte nel 1988 con Enrico Montesano e nel 1989 con Massimo Ranieri. Saltiamo al 2013, quando ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle 9 per poi tornare in tv come giudice di Amici di Maria De Filippi nella 15esima stagione (2016).

Vale la pena, però, ricordare anche la sua prima ospitata tv: correva l’anno 1978 e l’artista era reduce dall’esordio sanremese quando partecipò alla quinta puntata di Stryx, programma di pura avanguardia in onda la domenica sera sulla Rete 2 (oggi Rai 2) ideato e scritto da Alberto Testa, Enzo Trapani e Carla Vistarini. Un vero e proprio cult.

Anna Oxa: i precedenti a Sanremo

Come detto, sono finora 14 le partecipazioni di Anna Oxa a Sanremo con due vittorie, una da solista e una in coppia con Fausto Leali, a distanza di 10 anni l’una dall’altra.

Vediamo dunque la sua lunga carriera al Festival:

Sanremo 1978, categoria Interpreti: Un’emozione da poco (1° posto interpreti, 2° posto classifica generale) Sanremo 1982, categoria Unica: Io no (finalista) Sanremo 1984, Campioni: Non scendo (7° posto) Sanremo 1985, Campioni: A lei (7° posto) Sanremo 1986, Campioni: È tutto un attimo (5° posto) Sanremo 1988, Campioni: Quando nasce un amore (7° posto) Sanremo 1989, Campioni, con Fausto Leali: Ti lascerò (1° posto) Sanremo 1990, Campioni: Donna con te (4° posto) Sanremo 1997, Campioni: Storie (2° posto) Sanremo 1999, Campioni: Senza pietà (1° posto) Sanremo 2001, Campioni: L’eterno movimento (10° posto) Sanremo 2003, Campioni: Cambierò (14° posto) Sanremo 2006, categoria Donne: Processo a me stessa (non in finale) Sanremo 2011, categoria Artisti: La mia anima di uomo (non in finale)

Ricordiamo anche la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest nel 1989 con Fausto Leali, in virtù della loro vittoria al Festival: presentarono il brano Avrei voluto, ma si classificarono solo al 9º posto (vinse la Jugoslavia con i Riva che portarono il brano Rock me).