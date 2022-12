Lazza a Sanremo 2023. Ad annunciare i nomi dei Big è stato il direttore artistico e conduttore della kermesse canora Amadeus nel corso dell’edizione del Tg1 delle 13.30. Alla manifestazione parteciperanno anche sei dei dodici artisti che si sfideranno nella finale di Sanremo Giovani del prossimo 16 dicembre su Rai 1.

Lazza a Sanremo 2023: le partecipazioni in tv

Pseudonimo di Jacopo Lazzarini, il rapper, musicista e produttore discografico è nato a Milano il 22 agosto del 1994 ed è cresciuto nel quartiere di Calvairate. Ha studiato pianoforte presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, per poi interessarsi al mondo dell’hip hop.

Proprio durante un’ospitata del cantante a X Factor 2022 la conduttrice del talent show Francesca Michielin lo aveva presentato dicendo che si era diplomato in pianoforte, ma il diretto interessato ha subito smentito.

Nel 2012 avviene il suo debutto con la pubblicazione del mixtape Destiny Mixtape, seguito da K1 Mixtape nel 2014 nel quale collabora con Emis Killa. Il primo album di inediti risale al 2017 e si intitola Zzala, nel quale sono contenute collaborazioni con Nitro e Salmo. Gli altri album sono Re Mida e Sirio.

Lazza: i precedenti a Sanremo

Jacopo Lazzarini in arte Lazza non ha mai partecipato al Festival di Sanremo né in gara e né nel corso della serata dei duetti che vede un cantante collaborare con uno o più colleghi nell’interpretazione di una cover.

Foto: account Instagram Lazza