Ariete a Sanremo 2023: l’annuncio è arrivato oggi da parte di Amadeus all’interno dell’edizione delle 13:30 del Tg1. Per la giovane cantante, che compirà 21 anni il prossimo 27 marzo, si tratta della prima partecipazione al Festival di Sanremo.

Ariete a Sanremo 2023: le partecipazioni tv

Ariete prende parte a soli diciassette anni nel 2019 a X Factor, superando le prime selezioni, ma venendo eliminata ai Bootcamp. La sua popolarità esplode nel 2021, quando la canzone L’ultima notte viene anche utilizzata per lo spot Algida trasmesso in tv. Prenderà poi parte nel 2022 al Concerto del Primo Maggio, trasmesso come sempre su Rai3.

Ariete a Sanremo 2023: i precedenti a Sanremo

Ariete non ha finora mai preso parte al Festival di Sanremo. Questa dunque sarà per lei la sua prima partecipazione. Era da diverse settimane fra i nomi che con più insistenza si legavano alla nuova edizione della kermesse canora che si terrà nella storica cittadina ligure da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023. Ariete sarà quindi una delle poche esordienti in un’edizione del Festival che vedrà una larga partecipazione di persone che già più volte si sono cimentate nella competizione canora (qui per scoprire tutto il cast annunciato quest’oggi da Amadeus).