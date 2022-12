Tananai a Sanremo 2023. Ad annunciare il suo nome e quello degli altri Big il conduttore e direttore artistico della kermesse canora Amadeus nel corso della diretta del Tg1 delle 13.30. Alla gara parteciperanno anche sei dei dodici Giovani che si giocheranno l’accesso al Teatro Ariston nella finale del 16 dicembre.

Tananai a Sanremo 2023: le partecipazioni in tv

Pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, è nato a Milano l’8 maggio del 1995. Il suo nome d’arte in dialetto significa “piccola peste” e gli è stato affibbiato dal nonno. Ha iniziato la carriera musicale nel 2014 con un altro pseudonimo, Not For Us, dedicandosi alla musica elettronica.

Proprio con questo nome d’arte ha esordito sul piccolo schermo nella seconda edizione di Top Dj, talent show che aveva esordito nella stagione 2014-15 su Sky Uno. Not For Us vi partecipa quando il programma va in onda su Italia 1, classificandosi terzo, riuscendo a ottenere comunque un contratto discografico come produttore e autore.

Nel 2017 avviene la trasformazione di Not For Us in Tananai, debuttando con il singolo Volersi male. Nel 2020 pubblica il singolo Giugno, mentre l’anno successivo Baby Goodman, destinato a migliore fortuna qualche mese più tardi. Ne Le madri degli altri duetta invece con Fedez. Nel 2022 l’uscita del nuovo album Rave / Eclissi, presentato nel corso della semifinale a X Factor.

Tananai: i precedenti a Sanremo

Tananai è stato tra i tre vincitori della finale di Sanremo Giovani del 2021 trasmessa da Rai 1, accedendo di diritto alla kermesse canora nell’edizione 2022 insieme a Matteo Romano e Yuman. In quest’occasione ha vinto la selezione con il brano Esagerata, mentre sul palco del Festival di Sanremo ha presentato Sess0 occasionale. Nella serata dei duetti ha cantato con Rosa Chemical (anche lui in gara nel 2023) in A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà.

Nonostante l’ultimo posto nella classifica finale e le performance vocali non del tutto impeccabili, Tananai si è trasformato in un personaggio estremamente popolare ironizzando su ciò che gli capitava in quel di Sanremo. Nella settimana successiva alla manifestazione è stato ospite de I Soliti Ignoti e Domenica In.

Ma al di là della televisione, il cantante dopo il passaggio in Liguria ha ottenuto grandi soddisfazioni anche in campo musicale, registrando inattesi sold out a Milano che lo hanno costretto a cambiare sede dei concerti per i tanti biglietti venduti.