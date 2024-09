Nella serata televisiva dove l’attenzione generale è rivolta verso Amadeus, che debutta sul NOVE con la prima puntata del nuovo Soliti Ignoti dal titolo Chissà chi è e con l’evento Suzuki Music Party, Carlo Conti è apparso “casualmente” al Tg1 per fare il punto sul Festival di Sanremo 2025.

Il conduttore e direttore artistico ha parlato soprattutto di Nuove Proposte e di come si svolgerà il processo di selezione dei 4 giovani artisti che si esibiranno all’Ariston in una gara a parte:

Il nuovo Sanremo Giovani, sostanzialmente, consisterà in un programma di cinque puntate che andrà in onda su Rai 2 e che non sarà condotto da Conti:

Parlando dei Big, invece, Conti ha dichiarato semplicemente che sta ascoltando le canzoni. Tutto qui:

Vi do il nome dei 24 che saranno a Sanremo, li vuoi sapere? No, è troppo presto. Li annunceremo al Tg1, come da abitudine, nel mese di dicembre. Sto ascoltando tante canzoni. I cantanti mi stanno mettendo veramente in seria difficoltà. C’è un po’ di tutto: c’è la melodia, c’è il brano più impegnato, c’è la musica leggera, “leggerissima”, c’è la dance, c’è di tutto. Sarò in difficoltà. Quando mi arrivano i brani, li ascolto di getto e, per la prima volta, li ascolto a volume basso. Poi piano piano me li memorizzo. E me li riascolto nei momenti inaspettati.