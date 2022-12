Ultimo a Sanremo 2023: a dare l’annuncio è stato Amadeus all’interno dell’edizione delle 13:30 del Tg1. A distanza dunque di quattro anni dall’ultima partecipazione il giovane cantautore torna all’Ariston.

Ultimo a Sanremo 2023: le partecipazioni tv

Ultimo vanta diverse partecipazioni televisive, tutte legate però esclusivamente al contesto musicale: ha infatti partecipato ai Wind Music Awards 2018, ai Seat Music Awards 2019, a Power Hits Estate 2021, a Power Hits Estate 2022 e ai Tim Music Awards 2022.

Ultimo a Sanremo 2023: i precedenti a Sanremo

Ultimo partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione Nuove proposte nel 2018, vincendo la categoria con la canzone Il ballo delle incertezze. Nel 2019 Claudio Baglioni lo inserisce nel cast dei Big, dove si classificherà secondo con I tuoi particolari, alle spalle di Mahmood. Di quella partecipazione è rimasto alla memoria lo sfogo nella conferenza stampa post finale da parte di Ultimo, che se la prese con i giornalisti che lo avevano dato a lungo nel corso della settimana come il favorito per la vittoria. Ora per lui arriva un ritorno che avrà probabilmente come obiettivo proprio quello di far dimenticare l’atto finale della partecipazione del 2019. A contendersi con lui la vittoria sarà questa volta un cast fatto per lo più da veterani del Festival (qui per leggerlo tutto).