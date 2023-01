Amadeus torna ospite del Tg1 all’ora di pranzo della domenica – dopo l’Angelus, insomma – per annunciare urbi et orbi che a Sanremo 2023 saranno ospiti Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi come ‘unici superospiti’ nella seconda serata, mercoledì 8 febbraio 2023. Amadeus e i suoi ospiti giocano col fatto che il Direttore Artistico abbia garantito loro di essere gli “unici superospiti” della seconda serata di Sanremo 2023 in un video mostrato da Ama ai telespettatori del Tg1. Una tripletta ‘unica’ per il Direttore Artistico, mai vista in una unica serata al Festival, ribadisce Amadeus in diretta tv: si fa capire che i tre artisti canteranno insieme.

Ma l’operazione ha i suoi limiti.

Intanto torna la questione superospiti. Dovevano esserlo solo i super-cantanti in gara, poi è arrivato l’annuncio di Salmo, ora un nuovo lancio – in pompa magna – di superospiti sì over 70, ma di certo non estranei al palco dell’Ariston, e non solo per la propria storia. Al Bano ne ha fatti 15, senza contare quelli come superospite – e restano indimenticabili le reunion con Romina a Sanremo 2015 e a Sanremo 2020, l’ultimo Festival come lo ricordiamo -, Massimo Ranieri ha partecipato lo scorso anno vincendo anche il Premio della Critica con “Lettera di là dal mare” e poi c’è Gianni Morandi, che di Sanremo 2023 è anche co-conduttore. Insomma si replica una situazione ibrida già vissuta lo scorso anno, quando Jovanotti duettò col concorrente Morandi e poi si trasformò in superospite. Lo stesso Al Bano, peraltro, si era offerto di partecipare a Sanremo 2023, lanciando una propria ‘candidatura’ dal palco di Una Voce per San Marino, la scorsa primavera.

Del resto con una seconda serata fatta di ‘sole’ 14 canzoni in gara da presentare per la prima volta al pubblico, di tempo – nella griglia di 5 ore di Amadeus – ne resta: l’inedito ‘trio’ Al Bano – Morandi – Ranieri può ben occupare un blocco tra successi e medley.

In ogni caso, il Direttore Artistico è stato chiaro: ora che manca poco meno di un mese all’inizio della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana, Amadeus ha tante notizie da dare e il Tg1 è il suo palcoscenico preferito. Mancano ancora due co-conduttrici e ospiti per almeno quattro serate, oltre ai duetti per la serata Cover ’60, ’70, ’80, ’90, ’00. Dimenticate il tranquillo caffé post-prandiale della domenica: il Direttore Artistico è in agguato…