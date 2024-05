Carlo Conti conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025 e Sanremo 2026 senza Panariello e Pieraccioni nel cast fisso: il retroscena di HIT di ieri ha trovato piena conferma nel collegamento del conduttore con il Tg1 delle 8 del mattino che gli ha dedicato lo spazio più ampio dell’edizione.

“I conti tornano! Torno a Sanremo dopo 7 anni, cerco di riprendere il lavoro fatto portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e le cinque, alla grandissima, di Amadeus. La musica come sempre protagonista, al centro, la musica attuale, la musica che piace… speriamo di fare un bel lavoro e di continuare questa meravigliosa tradizione di questo evento che mette tutta la famiglia davanti alla tv”

ha detto subito in apertura il conduttore, riprendendo il filo del discorso ‘interrotto’ anni fa. Una sua ‘incoronazione ufficiosa’ era arrivata già con Fiorello a Viva Rai 2 e a quanto pare è stato proprio lo showman siciliano a chiamarlo per primo dopo l’annuncio:

“Il primo che mi ha scritto è stato Fiorello che mi ha detto: “Ah, se fossi stato in onda ci saremmo divertiti un bel po’!”

Proprio a Fiorello, Conti aveva ‘confessato’ di non avere molta intenzione di farlo e di star “resistendo stoicamente”. Ma alla fine se ha ceduto è per il tifo e l’affetto che ha sentito intorno a lui:

“Devo ringraziare comunque per questo grande affetto che ho sentito e ho accettato questo incarico per l’affetto della nostra azienda, che ho sentito arrivare da tutti, dall’Amministratore Delegato al Direttore dell’intrattenimento fino alla signora delle pulizie, ai cameramen, ai tecnici… ho sentito questo tifo per me e allora ho deciso di tornare, di fare di nuovo la direzione artistica del Festival”

ha detto nel lungo collegamento col Tg1. Aggiungendo poi anche una nota personale:

“E’ anche un bel modo per festeggiare i miei primi 40 anni in Rai, visto che il mio primo contratto è datato proprio giugno 1985”.

Il lavoro di direttore artistico inizia ufficialmente oggi:

“Ancora non ho sentito canzoni: inizio a lavorare da oggi. Il primo step, il più importante, è il regolamento, poi inizieremo a sentire le canzoni, prima le Nuove Proposte poi quelle dei Big, quindi penseremo alla squadra da portare sul palco per la presentazione, gli ospiti e quello che ne deriva”.

Carlo Conti a Sanremo 2025 senza Pieraccioni e Panariello

Ma gli amici di sempre, Pieraccioni e Panariello, ci saranno? Non nel cast fisso, come anticipato:

“Non ci saranno in presenza fissa: vorrei proseguire l’idea di alternare sera dopo sera. E poi facciamo troppe cose insieme… non li sopporto quasi più quei due…”.

Paolo Sommaruga al balconcino di Mollica

In chiusura un collegamento con Paolo Sommaruga ora a Cannes per seguire il Festival del Cinema, ma prossimamente sul balconcino dell’Ariston, in quello che era il regno di Vincenzo Mollica, salutato e ringraziato anche da Conti. Intanto il Tg1 si assicura altri lanci e anticipazioni, come nell’era Amadeus:

“Confido nella preziosissima collaborazione del Tg1! Grazie per l’affetto, a tutti, al pubblico per primo e poi a tutta la nostra meravigliosa azienda. Mi viene da dire “Viva la Rai!” alla Renato Zero. Evviva il Tg1! Evviva Sanremo!”