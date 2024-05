Se tutte le strade portano a Roma, quelle dell’intrattenimento televisivo italiano portano tutte a Sanremo. Questo è risaputo da tutti coloro che trattano di televisione. Negli ultimi cinque anni il padrone di casa del Festival di Sanremo è stato Amadeus, che ha portato a casa tutti i successi che sappiamo (insieme al suo fratellone Fiorello).

L’addio di Amadeus

Al termine dell’ultima edizione della kermesse canora, il conduttore di Affari tuoi ha deciso che quello di quest’anno sarebbe stato il suo ultimo Festival (almeno per ora). Poi lo stesso Amadeus, come è noto, ha deciso di lasciare la Rai, destinazione Nove, dove farà concorrenza al “suo” Affari tuoi con un access, a cui si aggiungerà un prime time musicale.

Festival di Sanremo, dalle candidature alla designazione

E’ partita subito dopo la ricerca del successore di Amadeus alla guida del Festival di Sanremo 2025. La Rai ha subito messo gli occhi su un suo conduttore che aveva già condotto e diretto il Festival di Sanremo egregiamente, ovvero Carlo Conti. Da queste colonne vi avevamo dato conto qualche tempo fa della candidatura del conduttore toscano per Sanremo 2025 ed anche il sito Dagospia poche ore fa dava Carlo Conti ad un passo dal Festival. Pare che ora quel passo sia stato compiuto davvero. Negli ultimi giorni, anzi nelle ultime ore si sono infatti svolte febbrili riunioni con protagonisti i dirigenti Rai insieme al conduttore de I migliori anni.

Carlo Conti contratto biennale, due Festival per lui

Secondo quanto apprendiamo nelle ultime ore ci sarebbe stata la fumata bianca. Carlo Conti sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025. Non solo, sempre secondo quanto ci risulta, il contratto che prevede la sua conduzione e la direzione artistica sarebbe biennale. Quindi per Carlo non ci sarebbe solo il Festival di Sanremo 2025, ma anche l’edizione 2026.

Non sarebbe prevista però la partecipazione di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello come co-conduttori del prossimo Festival, come invece era trapelato in un primo momento. Ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale della Rai che potrebbe avvenire già nelle prossime ore, per capire se tutto ciò sarà realtà.