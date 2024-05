Carlo Conti ‘confida’ a Fiorello, in un vocale, di resistere stoicamente a Sanremo 2025. Per Viva Rai 2, dunque, l’ipotesi Conti è saltata e si aprono le porte a De Martino

Carlo Conti si ritrova a essere protagonista, suo malgrado, della puntata di Viva Rai 2! del 1° maggio 20234. Fiorello, infatti, ha omaggiato la Festa dei Lavoratori andando in onda con Biggio, Casciari e tutta la squadra di Viva Rai 2! per una puntata rigorosamente in diretta dal Foro Italico (ma col sottotitolo modificato in “Viva il 1° Maggio!” per le solite ragioni di scorporo ascolti tv).

Una puntata che si è aperta con un appello per la sicurezza sul lavoro, con un collegamento meravigliosamente delirante con Gabriele Vagnato dalla Piazza San Giovanni in Laterano senza Concertone del Primo Maggio (trasferito al Circo Massimo per i lavori in corso nella storica sede dell’evento sindacale) e con un inevitabile riferimento alla notizia, lanciata da HIT, su Sanremo 2025 con Carlo Conti, Panariello e Pieraccioni. Fiorello racconta di aver mandato a Conti un messaggio di congratulazioni, avvertendolo ironicamente che domani avrebbe fatto l’annuncio ufficiale, ricevendo in risposta un vocale che, ovviamente, Fiore ha fatto ascoltare in diretta (“Mai mandare un vocale a Fiorello, mai!” suggerisce Biggio al mondo…).

“No, no, no… Non fare il bischero! Che poi se tu dici qualcosa io sono costretto a farlo perché l’hai detto tu! Io sto resistendo stoicamente!”

ha risposto via vocale Carlo Conti a Fiorello. Al netto delle battute e degli scherzi, ci sarebbe quindi un ‘pressing’ da parte dell’azienda per riavere Conti a Sanremo per la prossima edizione: non solo una certezza per il Festival e per la rete, ma anche un conduttore “polemic-free” come da ‘evocazione’ dell’inviato Vagnato che lascia nel camerino di Ermal Meta il ‘santino’ di Carlo Conti, aka “Lo ScacciaPolemiche”, a mo’ di protezionie in vista della lunga diretta del Primo Maggio dal Circo Massimo.

Tornando al vocale di Conti, il commento di Fiorello sembra essere piuttosto tranchant:

“Avete sentito, amici che scrivete che Conti farà il Festival? Io sono entrato dentro la notizia e dice che sta resistendo ‘stoicamente’ e quindi NON LO FARA’… è una notizia, eh,,, diciamo che non lo vuole fare”.

Lo dà, insomma, per “saltato”.

La ‘benedizione’ per Stefano De Martino

Fiorello, dunque, sembra chiudere definitivamente all’ipotesi di un Conti ‘quater’ (dopo le edizioni dal 2015 al 2017) sebbene in varie interviste Conti non abbia escluso categoricamente un ritorno, trincerandosi piuttosto dietro un ‘Chissà se ho ancora l’orecchio musicale adatto’. Piuttosto, Fiorello sembra benedire la carriera di Stefano De Martino di cui sempre HIT, nel suo Retroscena di ieri, ha parlato come sostituto di Amadeus nell’access prime time con Affari Tuoi o Soliti Ignoti.

“Saltato Carlo Conti, come lui stesso ha detto, allora Sanremo chi lo farà? A questo punto De Martino se ha fatto 30 farà anche 31… Beh, ragazzi, Affari Tuoi, Soliti Ignoti, poi dopo il Festival di Sanremo…”

commenta (propone?) Fiorello. “Fagli fare almeno un anno di Affari tuoi prima…“, suggerisce più cautamente Biggio. Insomma sembrerebbe che De Martino non sia solo in trattativa per l’access ma che il approdo nella fascia pregiata del palinsesto di Rai 1 sia praticamente una ‘certezza’ e che nel suo futuro si intraveda già il teatro Ariston in un prossimo febbraio. Insomma, il festival resta uno degli argomenti più battuti di Viva Rai 2 anche ora che non ci sarà un’altra edizione con Amadeus: si può togliere Fiorello da Sanremo, ma non Sanremo da Fiorello…

La mamma di Fiorello nel Glass

A rendere particolare la puntata di Viva Rai 2! del 1° Maggio anche la presenza nel glass della mamma di Fiorello. Due gocce d’acqua a dire il vero, anche se la signora Fiorello è ben più giovane del figliolo, come ammesso da Rosario stesso, vista la verve e l’energia. I saluti al fratello Pippo che non sta bene, l’annuncio dei Coma_Cose, il commento all’esibizione sul mash-up Battisti/Ricchi e Poveri: questo momento sarà uno dei ricordi più cari per la famiglia Fiorello e resterà anche nelle teche della Rai…