E’ in discussione in queste ore il contratto che legherà Stefano De Martino con la televisione pubblica, vediamo i dettagli

Si è parlato molto di chi sarà il successore di Amadeus nell’access prime time di Rai1. Il nome più gettonato da tutti i media è quello di Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici attualmente conduce sulla Rete 2 Stasera tutto è possibile, il varietà più visto della seconda rete della Rai. La televisione pubblica attraverso la sua direzione intrattenimento prime time avrebbe così deciso di affidare la preziosa fascia di Rai1 portata al successo da Amadeus al giovane conduttore campano.

Stefano De Martino alla guida dell’access time di Rai1

Quella che prima era solamente una possibilità, ora TvBlog può trasformare in certezza aggiungendo ulteriori particolari circa il suo approdo alla guida dell’access di Rai1. Già, parliamo genericamente di access perchè non è stato ancora deciso quale dei due programmi in forza alla Rai, cioè Affari tuoi o Soliti ignoti, aprirà la prossima stagione televisiva dell’access della prima rete. Si era parlato nel corso della stagione tv che sta per terminare di partire il prossimo autunno con Soliti ignoti, che poi avrebbe fatto staffetta con Affari tuoi.

La trattativa con Rai

Ora potrebbe tornare in auge quella idea, anche perchè Soliti ignoti potrebbe essere la palestra giusta per Stefano De Martino, esperienza che poi si sarebbe potuta trasferire nel più rodato Affari tuoi ad inizio 2025, ma su questo di vedrà. Torniamo ora a Stefano De Martino, dandovi conto della trattativa in corso con la Rai per la definizione del suo contratto di esclusiva con la televisione pubblica.

Affari tuoi e/o Soliti ignoti il ritorno

E’ in corso infatti una interlocuzione, giunta ormai alle sue battute conclusive, fra la Rai e Stefano De Martino per definire i termini che legherà il conduttore di STEP con la televisione di Stato. Proprio in queste ore sono in corso degli incontri fra le parti. Il contratto che si starebbe per firmare avrebbe una durata di tre anni e prevedrebbe l’impegno costante di De Martino nell’access time di Rai1 con Affari tuoi e/o Soliti ignoti (Rai sta trattando con Banijay un accordo quadro per i due format insieme a tante altre cose) .

Le prime serate e Stasera tutto è possibile

Ma non solo access, sono previste delle prime serate, prima fra tutte quella di Stasera tutto è possibile che potrebbe approdare -riveduto e corretto- nel prime time di Rai1. Non solo Stasera tutto è possibile, ma anche altri format e altre prime serate di eventi musicali.

Il Festival di Sanremo a Carlo Conti

Per ora niente Festival di Sanremo per Stefano De Martino, che nel 2025 (più almeno un altro anno) dovrebbe essere affidato a Carlo Conti insieme ai suoi due amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Attendiamo ora gli sviluppi della trattativa che legherà Stefano De Martino con la Rai per i prossimi tre anni, trattativa che dovrebbe chiudersi fra questa e la prossima settimana.