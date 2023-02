Sanremo 2023, Angelo Duro ospite della Seconda Serata

Amadeus annucia a Viva Rai 2! Angelo Duro ospite della Seconda Serata di Sanremo 2023, mercoledì 8 febbraio.

Dopo l’annuncio mancato da Mara Venier a Domenica In del 29 gennaio, ci aspettava – ancora – l’annuncio ufficiale dell’ospite internazionale di cui si parla ormai da tempo. Ma quello di Fiorello in questo mercoledì 1° febbraio è stato un ‘piccolo’ annuncio: con l’ennesima clip Amadeus ha fatto sapere urbi et orbi, a una settimana dall’evento che Angelo Duro sarà a Sanremo 2023 nella Seconda Serata. Non proprio il nome che si attendeva, dunque, anche perché nella rosa dei comici è stato nominato Alessandro Siani, non nuovo al Festival, che dovrebbe raggiungere l’Ariston (anche) per promuovere il suo nuovo film, Tramite amicizia, in sala dal 14 febbraio. Titolo perfetto per un’ospitata tv.

Ormai l’annuncio è diventato un format nei format, sia quello di Sanremo che quello di Viva Rai 2!. Si annuncia di tutto, anche quello che un tempo sarebbe passato in cavalleria con un mezzo rigo di comunicato. Del resto la comunicazione del 73esimo Festival di Sanremo è passata, sembra ancor più dello scorso anno vista la presenza del sodale nel mattino di Rai 2, per annunci al Tg1 e da Fiorello a Viva Rai 2!. Non stupisce, dunque, che anche l’annuncio del primo (?) comico al Festival sia arrivato, quasi in zona Cesarini, durante il morning show di Rai 2.

Lunedì 6 febbraio, intanto, dovrebbe essere il momento della prima Conferenza Stampa ufficiale del Festival dal Casinò di Sanremo: vedremo. Sarà il momento per fare qualche domanda al direttore artistico del Festival. E magari scopriremo la superospite internazionale: ma a questo punto potrebbe anche essere una strepitosa sorpresa sul palco dell’Ariston, anche solo per cambiare un po’ e far gridare al ‘Genio!’.

Chi è Angelo Duro?

Caro soprattutto ai più giovani, Angelo Duro si è fatto conoscere soprattutto per la sua partecipazione a Le Iene. Classe 1982, palermitano, ha ‘cavalcato’ la notorietà racolta con Le Iene coltivando il suo pubblico e la sua comicità sul web. Sui suoi canali social pubblica video in cui racconta la realtà da punti di vista del tutto personali, spiazzanti; costruisce così un proprio stile che passa da brevi clip a veri e propri monologhi, che ora porta anche a teatro.

Cosa farà Angelo Duro a Sanremo 2023?

Quando un video di Amadeus inizia con "Ciao Ciuri" a #VivaRai2, vuol dire solo una cosa: SCOOP!

💥 @angeloilduro nella seconda serata di #Sanremo2023 💥 pic.twitter.com/sSzfFbF4Y0 — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) February 1, 2023

Diciamo che la sua cifra è quella della sfacciata arroganza, della scontrosità, di una certa scorrettezza, che però sul palco dell’Ariston non potrà essere molto ‘unpolitically’. Dalla clip di presentazione, le gag con Amadeus sul palco potrebbero passare per qualche sprezzante silenzio. Immaginiamo che in qualità di ospite abbia lo spazio di un monologo. Vediamo cosa succederà.