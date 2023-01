Nessun ospite internazionale di Sanremo 2023 annunciato da Amadeus in collegamento in diretta con Domenica IN del 29 gennaio: nonostante gli annunci fatti per creare l’hype e nonostante Mara Venier se lo aspettasse, il direttore Artistico ha lasciato la padrona di casa a bocca asciutta.

“Ma qualcosa a me me la dici o so’ Cenerentola?”

chiede Mara quando sembra che ormai si sia pronti ad avere il nome internazionale, quello della “cantante americana di origini italiane che non è Lady Gaga“, come anticipato da Fiorello. Quel nome però non arriva:

“Sai, Mara, uno inizia a lavorare al Festival un anno prima, ma poi fino all’ultimo momento non sai cosa succede, davvero. E allora prima che sia davvero certo, meglio evitare…”

dice Amadeus, che quindi spegne gli entusiasmi di chi stava aspettando una conferma o una sorpresa internazionale per questo Sanremo 2023. Mara parla di una “bella, bella, bella, bella cosa“, “un nome importante” risponde Amadeus. Che sia davvero Madonna? Chiunque sia, l’accordo non è chiuso.

In ogni caso quel che ottiene Mara in ‘esclusiva’ è una videochiamata di Amadeus a Fiorello in diretta. Tutto è nato da un videomessaggio di Fiorello inviato in tempo reale alla redazione di Domenica In nel quale chiedeva a Mara Venier di dire ad Amadeus di chiamarlo, perché non rispondeva al telefono (mentre sotto qualcuno elencava i piatti del giorno, tra uno stinco e una coda alla vaccinara). Un modo come un altro per essere presente anche quando il Direttore Artistico è ospite del programma della domenica pomeriggio di Rai 1.

Fatto sta che Amadeus richiama subito, in video, e becca Fiorello al ristorante, mentre stava festeggiando il compleanno della cognata con tutta la famiglia. In genere la domenica a pranzo si sta a tavola con i propri cari e noi lo facciamo con Mara e Amadeus.

Una lunga intervista, dunque, quella di Mara ad Amadeus ma senza annunci, durata 45 minuti sui 20 concordati. Gli annunci della giornata Amadeus se li era ‘bruciati’ con un servizio al Tg1 nel quale ha dato notizia di Peppino di Capri e di Gino Paoli superospiti. Si uniscono ai Pooh, al trio Al Bano – Morandi – Ranieri e ai più giovani Maneskin e Black Eyed Peas. Ma gli occhi sono puntati sulle ‘glorie’ della musica italiana:

“Io l’ho sempre detto… perché aspettare che……., perché doverli ricordare e non invitarli ora che ancora fanno concerti”

dice Amadeus. Insomma, tributiamogli i meritati applausi e onaggi in vita e non in memoriam.

Ormai manca poco più di una settimana al Festival: manca il nome internazionale – per il quale si attende ancora la firma – e manca l’annuncio ufficiale dei duetti – spoilerati giovedì pomeriggio da Il Giornale – per i quali mi sa bisogna tenerci pronti per domani mattina, lunedì 30 gennaio a Viva Rai 2, sempre che Amadeus non voglia rinunciarci e lasciarli al tradizionale numero speciale di Tv Sorrisi e Canzoni di martedì 31 gennaio.

Intanto buona domenica.