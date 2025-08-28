Mara Venier e la sua nuova Domenica In: quando inizia, i tre co-conduttori, le novità

Il programma è pronto a tornare con una serie di cambiamenti importanti, il format non sarà più lo stesso: cosa si deve sapere

Quella di quest’anno sarà la cinquantesima edizione di Domenica In e il programma si prepara a tornare in onda con moltissime importanti novità. La prima tra tutte riguarda il fatto che Mara Venier non sarà più da sola al timone dell’appuntamento di Rai 1, da tempo si parlava del fatto che sarebbe stata affiancata da qualcuno, sfumata l’ipotesi di Gabriele Corsi, adesso avrà ben tre compagni d’avventura.

La presenza di tre co-conduttori è cosa certa e questo è un aspetto che di fatto cambierà la conformazione del programma, che si appresta a diventare uno show più corale, fatto di diversi momenti, ognuno dei quali sarà affidato a uno dei nuovi protagonisti. Pare che sia stata proprio Mara Venier a spingere per non restare più sola al timone e dividere così il lavoro con altri colleghi.

Domenica In, cosa cambierà e quando torna in onda

La nuova edizione di Domenica In comincerà domenica 23 settembre, data in cui si darà il via alla cinquantesima stagione di uno dei programmi che senza ombra di dubbio ha fatto la storia della televisione. Sebbene anche l’anno scorso Mara Venier aveva assicurato che avrebbe lasciato la conduzione del programma, alla fine ha deciso di restare per quest’importante edizione, ma ha scelto di farlo con nuovi accompagni di avventura.

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos Domenica In si prepara ad avere un aspetto più corale, al fianco di Mara Venier dovrebbero esserci Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Ognuno di loro guiderà un modulo diverso del programma, il primo si occuperà di attualità e dei temi caldi della settimana, al secondo sarà affidato il ritorno del Cruciverbone, uno storico gioco del programma, che sarà riproposto per la cinquantesima edizione dello show. A Miccio, infine, sarà affidata una rubrica sui sentimenti, tutto sarà capitano da Mara Venier, storica conduttrice e volto amato del programma.

Ci sarà, poi, una quarta presenza, quella di Vincenzo De Lucia, attore e imitatore napoletano, famoso per le imitazioni di tante conduttrici tv, tra cui proprio la Venier e Maria De Filippi. Con le sue apparizioni il programma si prepara a regalare una serie di momenti ironici ed esilaranti, che piaceranno senz’altro al pubblico. Con questa versione corale Domenica In si prepara ad acquisire un aspetto diverso, con un mix di momenti diversi che dovrebbero essere di grande interesse per i telespettatori. Da quelli più seri fino a quelli più leggeri, in questo modo il programma avrà una formula diversa, un esperimento che, se dovesse funzionare, potrebbe diventar qualcosa di permanente.

Lo show condotto da Mara Venier ha sempre portato grandi risultati e i cambiamenti che saranno attuati potrebbero dare uno slancio maggiore a Domenica In, che si dovrebbe confermare uno degli appuntamenti della domenica preferiti dal pubblico.