Domenica In, cambia (di nuovo) tutto per Mara Venier: chi salta

E’ stata proprio Mara Venier ad anticipare che la prossima edizione di Domenica In – quella che sarà la cinquantesima, celebrando quindi un anniversario importante – sarà molto diversa. Quella appena conclusa sarebbe dovuta essere l’ultima condotta da zia Mara, ma alla fine la padrona di casa ha deciso di restare ancora, anche per pe “nozze d’oro” che festeggerà lo show nel corso della prossima stagione televisiva. Ci saranno, però, dei cambiamenti, fatti soprattutto per rispondere ad alcune esigenze della Venier.

La conduttrice aveva anticipato di aver accettato la proposta della Rai di restare ancora, ma ha anche detto che dividerà “il palco” con un’altra persona, parlando di una conduzione “corale”. Così in poco tempo sono iniziati a circolare tantissimi nomi di possibili co-conduttori, visto che si era detto sarebbero stati uomini e adesso, un volto molto amato, che era stato dato quasi per certo, in realtà “è saltato”.

Chi sarà al fianco di Mara Venier a Domenica In

Per la prossima edizione di Domenica In è stato deciso che Mara Venier sarà affiancata da un altro conduttore, si tratta di Gabriele Corsi. Dovrebbe esserci solo lui e non più anche Nek, com’era stato detto nei giorni scorsi. A confermarlo è stato Giuseppe Candela su X, che ha spiegato come il cantante sarebbe saltato all’ultimo minuto.

Zia Mara, dunque, avrà al suo fianco Corsi, conduttore già testato in Rai, che pare abbia un buon indice di gradimento tra il pubblico. Sarà lui a dare un tocco comico al programma e, conoscendo la Venier, è molto probabile che si creeranno una serie di siparietti davvero esilaranti. Ma ci sarebbero anche altre novità che riguardano Domenica In, chiaramente tutte ancora non confermate.

Pare, infatti, che il programma della domenica di Rai 1 avrà un budget più elevato rispetto agli anni passati. Intanto la Venier, la cui conduzione è giunta alla sua ottava edizione consecutiva, dividendo il lavoro con Gabriele Corsi dovrebbe essere meno impegnata rispetto agli anni precedenti. Cosa che risponderebbe alle sue esigenze, che erano state poi il motivo che l’aveva spinta a lasciare il programma che tanto ama. Non è un mistero, infatti, che in più occasioni zia Mara abbia detto di voler trascorre più tempo con la sua famiglia e soprattutto con il marito Nicola Carraro, che recentemente ha avuto alcuni problemi di salute.

Con l’aiuto di Gabriele Corsi, dunque, la Venier sarà sicuramente sgravata e intanto la Rai, potrebbe iniziare a gettare le basi per un programma senza zia Mara, magari proprio con il conduttore che la affiancherà nella prossima stagione. Non ci resta che aspettare la presentazione dei palinsesti per conoscere nel dettaglio la nuova offerta Rai e il volto che avrà Domenica In.